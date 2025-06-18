https://crimea.ria.ru/20250618/konflikt-izrailya-i-irana-budet-li-rossiya-vtyanuta--mnenie-1147327931.html

Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение

Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает военной помощи, потому Москва не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T21:41

2025-06-18T21:41

2025-06-18T21:41

новости

радио "спутник в крыму"

обострение между израилем и ираном

израиль

иран

игорь шатров

мнения

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526760_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_bcbde30d5eded242dd4cb2fb5284ea2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает военной помощи, потому Москва не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник в переговорах между сторонами. Причем участие РФ будет наиболее конструктивным и приведет к миру самому эффективному. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, своей военной компонентой Россия не будет втянута в конфликт Израиля и Ирана, несмотря на подписанный с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Таким образом Россия не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник, считает он.Он напомнил, что в недавнем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер как раз указал на то, что Россия готова занять посредническую позицию в переговорах конфликтующих сторон.Причем, по мнению Шатрова, РФ может стать главным посредником, поскольку "из всех великих держав является страной, имеющей наиболее выгодные условия, чтобы занять основную переговорную позицию"."И наши отношения с Ираном, и довольно взвешенные и конструктивные отношения с Израилем дают нам все козыри в руки. Мы можем в этой роли выступить. И я думаю, что наше участие будет наиболее конструктивным и приведет к миру гораздо более эффективному, чем при участии каких-то других стран в переговорах в качестве посредников", – резюмировал эксперт.МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана >>Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем рискует вывести конфликт за границы регионального.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России

израиль

иран

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обострение между израилем и ираном, израиль, иран, игорь шатров, мнения, политика, россия