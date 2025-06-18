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Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение
Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает военной помощи, потому Москва не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T21:41
2025-06-18T21:41
новости
радио "спутник в крыму"
обострение между израилем и ираном
израиль
иран
игорь шатров
мнения
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает военной помощи, потому Москва не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник в переговорах между сторонами. Причем участие РФ будет наиболее конструктивным и приведет к миру самому эффективному. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, своей военной компонентой Россия не будет втянута в конфликт Израиля и Ирана, несмотря на подписанный с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Таким образом Россия не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник, считает он.Он напомнил, что в недавнем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер как раз указал на то, что Россия готова занять посредническую позицию в переговорах конфликтующих сторон.Причем, по мнению Шатрова, РФ может стать главным посредником, поскольку "из всех великих держав является страной, имеющей наиболее выгодные условия, чтобы занять основную переговорную позицию"."И наши отношения с Ираном, и довольно взвешенные и конструктивные отношения с Израилем дают нам все козыри в руки. Мы можем в этой роли выступить. И я думаю, что наше участие будет наиболее конструктивным и приведет к миру гораздо более эффективному, чем при участии каких-то других стран в переговорах в качестве посредников", – резюмировал эксперт.МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана &gt;&gt;Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем рискует вывести конфликт за границы регионального.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение между Израилем и Ираном: в Кремле сделали заявление В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке России
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РИА Новости Крым
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новости, обострение между израилем и ираном, израиль, иран, игорь шатров, мнения, политика, россия
Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение

Россия не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник – политолог

21:41 18.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает военной помощи, потому Москва не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник в переговорах между сторонами. Причем участие РФ будет наиболее конструктивным и приведет к миру самому эффективному. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам Шатрова, своей военной компонентой Россия не будет втянута в конфликт Израиля и Ирана, несмотря на подписанный с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Нет. Исходя из тех документов, которые подписаны между Россией и Ираном, там нет ни одной строчки, которая напоминает документ, подписанный между Российской Федерацией и КНДР... что кому-то придется военным образом помогать. Нет ничего о поддержке в боевых действиях той или иной страны", – сказал Шатров.
Таким образом Россия не может быть втянута в ирано-израильский конфликт более как посредник, считает он.
"А как посредники мы в этом вопросе и так участвуем – во всех переговорах вокруг иранской ядерной проблемы и готовы дальше участвовать", – отметил политолог.
Он напомнил, что в недавнем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер как раз указал на то, что Россия готова занять посредническую позицию в переговорах конфликтующих сторон.
Причем, по мнению Шатрова, РФ может стать главным посредником, поскольку "из всех великих держав является страной, имеющей наиболее выгодные условия, чтобы занять основную переговорную позицию".
"И наши отношения с Ираном, и довольно взвешенные и конструктивные отношения с Израилем дают нам все козыри в руки. Мы можем в этой роли выступить. И я думаю, что наше участие будет наиболее конструктивным и приведет к миру гораздо более эффективному, чем при участии каких-то других стран в переговорах в качестве посредников", – резюмировал эксперт.
МИД России требует оценки ущерба от атак Израиля на атомные объекты Ирана >>
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новая волна эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем рискует вывести конфликт за границы регионального.
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