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США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение - РИА Новости Крым, 19.06.2025

США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

США в контексте конфликта Израиля с Ираном могут вести двойную игру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T07:16

2025-06-19T07:16

2025-06-19T08:32

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США в контексте конфликта Израиля с Ираном могут вести двойную игру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома сообщила, что решение о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, США еще не приняли.По мнению Шатрова, эта "утечка" была подготовлена целенаправленно."Если бы была такая необходимость скрыть эту информацию, ее бы скрыли. Нет, ее намеренно, конечно, представили публике. Это прямой и непосредственный намек на то, что Соединенные Штаты готовы вмешаться в конфликт", – сказал политолог.В то же время он считает, что скорее всего США в лице действующей власти во главе с президентом Дональдом Трампом не желают в него вмешиваться.Переговорный процесс по "иранской ядерной сделке" был "фактически возрожден Трампом, шел нормально", и ряда договоренностей вполне можно было достигнуть уже к сегодняшнему дню, если бы не атака со стороны Израиля, отметил он.Однако обращает на себя внимание тот факт, что, даже если решение пойти на эскалацию было инициативой Израиля, он "в любом случае с кем-то это согласовывал", сказал Шатров.А следовательно, кто-то в США поддержал идею, решив "чужими руками надавить на Иран, чтобы заключить сделку в выгодном ключе для Соединенных Штатов", добавил политолог.И несмотря на все заявления американского президента, эксперт не исключает, что этим "кем-то" выступил сам Трамп."Я предполагаю, что США могут двойную игру провести. Намекнув Израилю на то, что надо действовать более согласованно, тем не менее воспользоваться тем, к чему может привести эта израильская "игра". Завязывается комбинация, партия в несколько рук. И игроков в ней сейчас больше чем два, как минимум три", – сказал Шатров.При этом он предположил, что Трампа могли уведомить о проведении операции, но намеренно не погрузить в ее важные детали."То есть согласовать согласовали, но до конца историю до Трампа не довели или не все довели, и Трамп разводит руками. Но, я говорю, может быть, это и уловка. Если же они все-таки не подробно изложили Трампу план этой операции, то тоже свое получат, за это придется отвечать, но когда боевые действия закончатся", – заключил эксперт.Напомним, накануне, 17 июня, Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции, подчеркнув, что что США знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но пока не планируют его устранять. При этом отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".Ранее Шатров высказал мнение, что Россия может стать главным посредником переговоров между Ираном и Израилем, что приведет к "эффективному миру".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

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новости, мнения, игорь шатров, политика, сша, иран, израиль, обострение между израилем и ираном