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Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля
Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля
Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T14:14
2025-06-18T14:20
мнения
александр новак
нефть
экспорт
российская нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.Также вице-премьер заявил, что дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются на цене. При этом вице-премьер не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель."Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски", – ответил Новак на соответствующий вопрос.Накануне он оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОУчастие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мираКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, александр новак, нефть, экспорт, российская нефть
Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

Россия не видит риска снижения экспорта нефти из-за обострения на Ближнем Востоке – Новак

14:14 18.06.2025 (обновлено: 14:20 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.
"Мы не видим таких (предпосылок – ред.). Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт", – цитирует РИА Новости ответ Новака на вопрос, отмечается ли снижение российских поставок из-за того, что танкеры заняли выжидательную позицию на фоне конфликта Израиля и Ирана.
Также вице-премьер заявил, что дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются на цене. При этом вице-премьер не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель.
"Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски", – ответил Новак на соответствующий вопрос.
Накануне он оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.
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МненияАлександр НовакНефтьЭкспортРоссийская нефть
 
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