https://crimea.ria.ru/20250618/est-li-risk-snizheniya-eksporta-nefti-iz-za-konflikta-irana-i-izrailya-1147319002.html

Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T14:14

2025-06-18T14:14

2025-06-18T14:20

мнения

александр новак

нефть

экспорт

российская нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Россия не видит рисков снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.Также вице-премьер заявил, что дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются на цене. При этом вице-премьер не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель."Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, риски", – ответил Новак на соответствующий вопрос.Накануне он оценил нынешнее снижение мировых цен на нефть. По его словам, это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры, на которую влияют торговые войны и геополитическая напряженность. Такая ситуация не устраивает большинство производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОУчастие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мираКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр новак, нефть, экспорт, российская нефть