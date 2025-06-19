https://crimea.ria.ru/20250619/putin-otsenil-perspektivy-uregulirovaniya-irano-izrailskogo-konflikta-1147333608.html
Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
Решение, обеспечивающее как интересы Ирана в области мирного атома, так и интересы Израиля в области безопасности, может быть найдено. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:29
2025-06-19T00:29
2025-06-19T00:29
владимир путин (политик)
обострение между израилем и ираном
израиль
иран
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Решение, обеспечивающее как интересы Ирана в области мирного атома, так и интересы Израиля в области безопасности, может быть найдено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума."Было бы правильным всем вместе искать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, с тем, чтобы обеспечить интересы Ирана с одной стороны на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал российский лидер.Путин отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Он также добавил, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), обострение между израилем и ираном, израиль, иран, новости, политика
Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта
Решение по обеспечению интересов Ирана и Израиля может быть найдено – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Решение, обеспечивающее как интересы Ирана в области мирного атома, так и интересы Израиля в области безопасности, может быть найдено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Было бы правильным всем вместе искать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, с тем, чтобы обеспечить интересы Ирана с одной стороны на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.
"Это тонкие вопросы, и здесь нужно быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено", - убежден президент РФ.
Он также добавил, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.
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