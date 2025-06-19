https://crimea.ria.ru/20250619/putin-otsenil-perspektivy-uregulirovaniya-irano-izrailskogo-konflikta-1147333608.html

Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта

Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин оценил перспективы урегулирования ирано-израильского конфликта

Решение, обеспечивающее как интересы Ирана в области мирного атома, так и интересы Израиля в области безопасности, может быть найдено. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T00:29

2025-06-19T00:29

2025-06-19T00:29

владимир путин (политик)

обострение между израилем и ираном

израиль

иран

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Решение, обеспечивающее как интересы Ирана в области мирного атома, так и интересы Израиля в области безопасности, может быть найдено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума."Было бы правильным всем вместе искать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, с тем, чтобы обеспечить интересы Ирана с одной стороны на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал российский лидер.Путин отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Он также добавил, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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израиль

иран

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), обострение между израилем и ираном, израиль, иран, новости, политика