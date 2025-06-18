https://crimea.ria.ru/20250618/kogda-v-krym-mozhet-priyti-zasukha--mnenie-1147268056.html

Когда в Крым может прийти засуха – мнение

Когда в Крым может прийти засуха – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Когда в Крым может прийти засуха – мнение

К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T06:10

2025-06-18T06:10

2025-06-18T06:10

мнения

андрей артов

климат

прогноз

погода

глобальное потепление

засуха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов.И отметил, что кроме регионального подхода есть еще и общая климатическая ситуация, и она заключатся в том, что идет глобальное потепление. Ежегодно средняя температура на планете становится все выше и выше.В связи с этим региональные циклы тоже начинают меняться – засушливость усиливается, объяснил эксперт. И добавил, что поэтому в Крыму надо готовиться к тому, что на полуострове июль-август любого года могут быть достаточно засушливыми и жаркими.По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Также он высказал мнение, что один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет прошлогодний температурный рекорд, став самым теплым в истории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасамиВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-v-krymu-leto-i-zima-mogut-pomenyatsya-mestami-1146401554.html

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2025

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мнения, андрей артов, климат, прогноз, погода, глобальное потепление, засуха