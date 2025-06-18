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Когда в Крым может прийти засуха – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Когда в Крым может прийти засуха – мнение
Когда в Крым может прийти засуха – мнение - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Когда в Крым может прийти засуха – мнение
К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T06:10
2025-06-18T06:10
мнения
андрей артов
климат
прогноз
погода
глобальное потепление
засуха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов.И отметил, что кроме регионального подхода есть еще и общая климатическая ситуация, и она заключатся в том, что идет глобальное потепление. Ежегодно средняя температура на планете становится все выше и выше.В связи с этим региональные циклы тоже начинают меняться – засушливость усиливается, объяснил эксперт. И добавил, что поэтому в Крыму надо готовиться к тому, что на полуострове июль-август любого года могут быть достаточно засушливыми и жаркими.По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Также он высказал мнение, что один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет прошлогодний температурный рекорд, став самым теплым в истории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасамиВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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мнения, андрей артов, климат, прогноз, погода, глобальное потепление, засуха
Когда в Крым может прийти засуха – мнение

Засуха в Крыму может наступить к 2027 году – эколог

06:10 18.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтепь
Степь - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. К 2027 году в Крыму может наступить серьезная засуха. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов.
"На региональном уровне считается, что циклы засухи – это шесть-семь лет. В Крыму были засушливыми 2020-й и 2021-й годы, а это значит, что уже в 2027-м и 2028-м годах будет серьезная засуха. Так считают гидрологи. Но это региональный подход, исторически сложившейся", – сказал Артов.
И отметил, что кроме регионального подхода есть еще и общая климатическая ситуация, и она заключатся в том, что идет глобальное потепление. Ежегодно средняя температура на планете становится все выше и выше.
В связи с этим региональные циклы тоже начинают меняться – засушливость усиливается, объяснил эксперт. И добавил, что поэтому в Крыму надо готовиться к тому, что на полуострове июль-август любого года могут быть достаточно засушливыми и жаркими.
По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Также он высказал мнение, что один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет прошлогодний температурный рекорд, став самым теплым в истории.
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