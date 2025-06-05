https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-prodolzhayut-melet-vodokhranilischa-chto-s-zapasami-1146960493.html

В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасами

В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасами - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасами

Крымские водохранилища естественного стока за май потеряли 11 млн кубометров воды, общий объем их наполнения сегодня не превышает половины. Об этом эфире радио... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T11:44

2025-06-05T11:44

2025-06-05T12:07

вода в крыму

водохранилища крыма

анатолий копачевский

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новости крыма

крым

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища естественного стока за май потеряли 11 млн кубометров воды, общий объем их наполнения сегодня не превышает половины. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, тенденции маловодного периода очевидно сохранились в минувшем мае, так что к первому месяцу лета запасов воды стало меньше еще на 11 млн кубов.Для сравнения он привел показатели прошлых лет. В прошлом году в это время года общий объем водохранилищ составлял 196 млн кубов, это 75%, и в мае он уменьшился на 14 млн, что, по словам Николенко, скорее всего, было связано со сбросами воды при подготовке к июню с его большими притоками.В 2023 году в переходный период от многоводного к маловодному, объем запасов воды составил 221 млн кубометров, а за май водохранилища наполнились на 21 млн, так что объем составил почти 87%. В 2022 году, с началом многоводного периода, он достигал 228 млн кубов, а по итогам мая объем наполнения превысил 90%.В 2021-й, маловодный год, объем водохранилищ естественного стока был 85 млн, за май он уменьшился на 6 млн и достиг 33% к июню, что стало одним из самых низких показателей на 40 лет наблюдений, отметил Николенко."Максимальное наполнение за 40 лет составляло 242 млн (96%), а минимальное, в 1994 году, 62 млн кубов, за май объем уменьшался на 4% и достиг 24%, то есть четверти. И среднемноголетний, на который всегда ориентируемся, к июню составлял 189 млн, это 75%, но все равно в мае показатель уменьшился на 3 миллиона. То есть мы видим, что майские многолетние тенденции сохраняются, но в то же время сохраняются и те характеристики, которые свойственны маловодному периоду", – подытожил Николенко.По данным Копачевского, притоки за май в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, которые питают столицу Крыма, ярко демонстрируют эту тенденцию.Так, приток за май в Аянское водохранилище составил 467 тысяч кубометров при среднемноголетнем значении 988 тысяч. Симферопольское водохранилище за май пополнилось на 1 млн 168 тысяч кубов, тогда как среднемноголетний показатель в этот период почти втрое больше – 3 млн 248 млн. А Партизанскому водохранилищу последний весенний месяц дал 606 тысяч кубов, что в шесть раз меньше среднемноголетнего значения – 3 млн 646 тысяч кубов, подчеркнул Копачевский."Но если сложить значение притоков в Аянское, Симферопольское и Партизанское за период с января по май, то это значение находится на уровне чуть превышающем засушливый 2020 год, а у нас засуха только начинается", – отметил он.На днях председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации 192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

https://crimea.ria.ru/20250410/krym-vkhodit-v-zasushlivyy-period--zhdat-li-otklyucheniy-vody-1145536287.html

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