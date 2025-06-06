https://crimea.ria.ru/20250606/odin-iz-blizhayshikh-pyati-let-mozhet-stat-samym-teplym-v-istorii-1146973487.html
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
Один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым теплым в истории. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T08:43
2025-06-06T08:43
2025-06-06T08:43
мнения
роман вильфанд
погода
климат
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/10/1144975900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0dbd326a15f9a8ffd733c7b448872e16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым теплым в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.По его словам, также с вероятностью 70% средняя повышение температуры на планете в период с 2025 по 2029 год превысит установленный Парижским соглашением порог в 1,5 градуса.Эксперт подчеркнул, что каждое потепление, даже минимальное, влечет за собой рост опасных погодных явлений: увеличение числа волн тепла, экстремальных ливней, засух и ускоренное таяние ледников.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Документ подписали 175 государств, включая Россию, США и Китай. Главная цель соглашения – ограничить рост глобальной температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем (конца 19 века).2024 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/10/1144975900_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61a417b6232e366025cf2aac0a734b43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, роман вильфанд, погода, климат, природа
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
Температурный рекорд будет побит в ближайшие годы с вероятностью 80% – гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым теплым в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным", – сказал Вильфанд.
По его словам, также с вероятностью 70% средняя повышение температуры на планете в период с 2025 по 2029 год превысит установленный Парижским соглашением порог в 1,5 градуса.
Эксперт подчеркнул, что каждое потепление, даже минимальное, влечет за собой рост опасных погодных явлений: увеличение числа волн тепла, экстремальных ливней, засух и ускоренное таяние ледников.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Документ подписали 175 государств, включая Россию, США и Китай. Главная цель соглашения – ограничить рост глобальной температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем (конца 19 века).
2024 год был объявлен самым жарким
за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: