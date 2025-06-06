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Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

Один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым теплым в истории. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T08:43

2025-06-06T08:43

2025-06-06T08:43

мнения

роман вильфанд

погода

климат

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Один из ближайших пяти лет с высокой долей вероятности побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым теплым в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.По его словам, также с вероятностью 70% средняя повышение температуры на планете в период с 2025 по 2029 год превысит установленный Парижским соглашением порог в 1,5 градуса.Эксперт подчеркнул, что каждое потепление, даже минимальное, влечет за собой рост опасных погодных явлений: увеличение числа волн тепла, экстремальных ливней, засух и ускоренное таяние ледников.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Документ подписали 175 государств, включая Россию, США и Китай. Главная цель соглашения – ограничить рост глобальной температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем (конца 19 века).2024 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, роман вильфанд, погода, климат, природа