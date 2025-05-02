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Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму

Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму

Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков. Из-за изменения климата погодные явления становятся более РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T20:32

2025-05-02T20:32

2025-05-02T20:32

радио "спутник в крыму"

анатолий копачевский

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков. Из-за изменения климата погодные явления становятся более резкими. Об этом предупредил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".За последние годы Крым уже переживал несколько последствий бушующей стихии: паводки в Ялте, Керчи и Симферополе привели к затоплениям улиц и повреждению инфраструктуры.По словам Копачевского, плотная городская застройка способствует экстремально быстрому сходу осадков и перегружает водостоки. Это усиливает наводнения и снижает регулирующую способность водохранилищ."То есть мы рассчитываем на то, что в водохранилище есть 36 миллионов кубометров объема, а мы уже больше 30 не можем поднимать, потому что если придется дождевой паводок, то нам некуда будет сбрасывать воду", – поясняет директор "Водных технологий".Он призвал учитывать изменения климата при проектировании городской инфраструктуры и систем водоотведения. В числе решений он назвал создание зон с обилием растительности и почвы, внедрение технологий "зеленых крыш" и адаптацию мирового опыта управления ливневыми водами к крымским условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в КрымуСнег в Крыму в апреле: норма или аномалияВ Крыму построят еще два водохранилища

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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