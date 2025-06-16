Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250616/v-krymu-100-letie-arteka-nazvali-sobytiem-mirovogo-masshtaba-1147263604.html
В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба
В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба
Международный детский центр "Артек" встречает свое столетие возрожденным после периода украинского безвременья, и это является самым важным аспектом столь... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T19:40
2025-06-16T19:40
мдц "артек"
100-летие "артека"
владимир бобков
крым
праздники и памятные даты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147262959_0:0:1688:949_1920x0_80_0_0_551a7638dd6f9656932d53467d30cdf5.png
ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" встречает свое столетие возрожденным после периода украинского безвременья, и это является самым важным аспектом столь знаменательной даты. Такое мнение журналистам высказал зампредседателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков, посетивший праздничные мероприятия в детском центре.Он отметил, что сегодня в "Артеке" есть место не только отдыху, творчеству и всестороннему развитию подрастающего поколения, но и очень серьезным темам, в том числе таким, как сохранение исторической памяти."Столетие "Артека" можно назвать событием мирового масштаба, потому что здесь собираются дети со всего мира, находят возможность быть здесь и видеть объективно ту реальность, которую представляет Крым, возрождающийся так же, как и "Артек", - добавил вице-спикер крымского парламента.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил директора "Артека" за заслуги перед ОтечествомВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местДружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147262959_175:0:1440:949_1920x0_80_0_0_390855a68e197fb4705ad01c7cef09bc.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", 100-летие "артека", владимир бобков, крым, праздники и памятные даты, новости крыма
В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба

"Артек" встречает столетие возрожденным после украинского безвременья - депутат

19:40 16.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" встречает свое столетие возрожденным после периода украинского безвременья, и это является самым важным аспектом столь знаменательной даты. Такое мнение журналистам высказал зампредседателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков, посетивший праздничные мероприятия в детском центре.

"Очень важно, что "Артек" встречает свое столетие возрожденным. Каждый крымчанин с болью в душе видел, до чего этот центр довели в годы украинского безвременья. И важно, что через 11 лет после воссоединения Крыма с Россией, "Артек" не только отстроился в корпусах, но и наполнил содержанием каждую смену", - сказал Бобков.

Он отметил, что сегодня в "Артеке" есть место не только отдыху, творчеству и всестороннему развитию подрастающего поколения, но и очень серьезным темам, в том числе таким, как сохранение исторической памяти.
"Столетие "Артека" можно назвать событием мирового масштаба, потому что здесь собираются дети со всего мира, находят возможность быть здесь и видеть объективно ту реальность, которую представляет Крым, возрождающийся так же, как и "Артек", - добавил вице-спикер крымского парламента.
16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".
Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил директора "Артека" за заслуги перед Отечеством
В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
 
МДЦ "Артек"100-летие "Артека"Владимир БобковКрымПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
20:15Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана
19:57В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав
19:40В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба
19:22В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
19:07"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием
18:501800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану
18:38Евпатория на две недели осталась без горячей воды
18:24"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием 3:11
18:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру понедельника
17:59Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии
17:44Авария на сетях – часть Симферополя обесточена
17:30Новый дизайн паспорта гражданина России – фейк
17:19Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
17:08Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
16:44На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд
16:23В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
16:07"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе
15:47Ребенок вывихнул колено на тропе Голицына в Крыму
15:39Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
Лента новостейМолния