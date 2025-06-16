https://crimea.ria.ru/20250616/v-krymu-100-letie-arteka-nazvali-sobytiem-mirovogo-masshtaba-1147263604.html

В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба

В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба

Международный детский центр "Артек" встречает свое столетие возрожденным после периода украинского безвременья, и это является самым важным аспектом столь... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T19:40

2025-06-16T19:40

2025-06-16T19:40

мдц "артек"

100-летие "артека"

владимир бобков

крым

праздники и памятные даты

новости крыма

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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" встречает свое столетие возрожденным после периода украинского безвременья, и это является самым важным аспектом столь знаменательной даты. Такое мнение журналистам высказал зампредседателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков, посетивший праздничные мероприятия в детском центре.Он отметил, что сегодня в "Артеке" есть место не только отдыху, творчеству и всестороннему развитию подрастающего поколения, но и очень серьезным темам, в том числе таким, как сохранение исторической памяти."Столетие "Артека" можно назвать событием мирового масштаба, потому что здесь собираются дети со всего мира, находят возможность быть здесь и видеть объективно ту реальность, которую представляет Крым, возрождающийся так же, как и "Артек", - добавил вице-спикер крымского парламента.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил директора "Артека" за заслуги перед ОтечествомВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местДружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", владимир бобков, крым, праздники и памятные даты, новости крыма