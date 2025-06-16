Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил директора и сотрудников "Артека" - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250616/putin-nagradil-direktora-arteka-za-zaslugi-pered-otechestvom-1147262615.html
Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
Путин наградил директора и сотрудников "Артека" - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T17:19
2025-06-16T18:04
владимир путин (политик)
россия
награды
мдц "артек"
100-летие "артека"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147206840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_310fd4a2b82b07d6571dbc94f8bf6395.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.Кроме того, еще семеро сотрудников центра наградили знаком отличия "За наставничество". Среди них – Александр Боровик, Елена Дунаева, Валентина Климова, Сергей Кобильченко, Анатолий Кочетыгов, Юрий Кравченко и Наталья Царькова.Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили трем учителям из педагогического состава "Артека": Алле Волокитиной, Любови Калиниченко и Татьяне Рябининой.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местДружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравленияЧтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147206840_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_92aaf7f069dff1685698f8bc98391049.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, награды, мдц "артек", 100-летие "артека", новости
Путин наградил директора и сотрудников "Артека"

Путин наградил директора "Артека" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

17:19 16.06.2025 (обновлено: 18:04 16.06.2025)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Директор МДЦ Константин Федоренко с артековцами
Директор МДЦ Константин Федоренко с артековцами
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.
"3а заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" ІІ степени Федоренко Константина Альбертовича – директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек", Республика Крым", – говорится в документе.
Кроме того, еще семеро сотрудников центра наградили знаком отличия "За наставничество". Среди них – Александр Боровик, Елена Дунаева, Валентина Климова, Сергей Кобильченко, Анатолий Кочетыгов, Юрий Кравченко и Наталья Царькова.
Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили трем учителям из педагогического состава "Артека": Алле Волокитиной, Любови Калиниченко и Татьяне Рябининой.
16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".
Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб
 
Владимир Путин (политик)РоссияНаградыМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру понедельника
17:59Зеленский опозорил свою жену на встрече с президентом Австрии
17:44Авария на сетях – часть Симферополя обесточена
17:30Новый дизайн паспорта гражданина России – фейк
17:19Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
17:08Подросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском крае
16:44На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд
16:23В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
16:07"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионе
15:47Ребенок вывихнул колено на тропе Голицына в Крыму
15:39Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
15:13Британия и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
14:52Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе 1:31
14:36Новости СВО: армия России громит оборону Киева
14:33Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
14:27В Крыму медработникам вручили госнаграды и премии
14:10Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП
14:06Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления
13:57ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в Крыму
13:45Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
Лента новостейМолния