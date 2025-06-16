https://crimea.ria.ru/20250616/putin-nagradil-direktora-arteka-za-zaslugi-pered-otechestvom-1147262615.html

Путин наградил директора и сотрудников "Артека"

Путин наградил директора и сотрудников "Артека" - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Путин наградил директора и сотрудников "Артека"

Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T17:19

2025-06-16T17:19

2025-06-16T18:04

владимир путин (политик)

россия

награды

мдц "артек"

100-летие "артека"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.Кроме того, еще семеро сотрудников центра наградили знаком отличия "За наставничество". Среди них – Александр Боровик, Елена Дунаева, Валентина Климова, Сергей Кобильченко, Анатолий Кочетыгов, Юрий Кравченко и Наталья Царькова.Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили трем учителям из педагогического состава "Артека": Алле Волокитиной, Любови Калиниченко и Татьяне Рябининой.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местДружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравленияЧтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, награды, мдц "артек", 100-летие "артека", новости