Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
Путин наградил директора "Артека" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
17:19 16.06.2025 (обновлено: 18:04 16.06.2025)
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Директор МДЦ Константин Федоренко с артековцами
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.
"3а заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" ІІ степени Федоренко Константина Альбертовича – директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек", Республика Крым", – говорится в документе.
Кроме того, еще семеро сотрудников центра наградили знаком отличия "За наставничество". Среди них – Александр Боровик, Елена Дунаева, Валентина Климова, Сергей Кобильченко, Анатолий Кочетыгов, Юрий Кравченко и Наталья Царькова.
Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоили трем учителям из педагогического состава "Артека": Алле Волокитиной, Любови Калиниченко и Татьяне Рябининой.
16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".
Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
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