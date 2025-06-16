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Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
В Севастополе в отношении мужчины, задержанного за стрельбу по автомобилям из окна своей квартиры, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T13:45
2025-06-16T13:45
севастополь
стрельба
происшествия
уголовный кодекс
ирина волк
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении мужчины, задержанного за стрельбу по автомобилям из окна своей квартиры, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне в Севастополе полицейские задержали 44-летнего местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Мужчина повредил четыре иномарки.По словам Ирины Волк, на месте происшествия проведены все необходимые следственные действия, изъяты вещественные доказательства, опрошены очевидцы.В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие продолжается, добавили в МВД.Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известноВ Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битойВозле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, стрельба, происшествия, уголовный кодекс, ирина волк, новости севастополя
Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве

В Севастополе за стрельбу из пневматического оружия по машинам возбуждено уголовное дело

13:45 16.06.2025
 
© Полиция СевастополяСтрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганстве
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении мужчины, задержанного за стрельбу по автомобилям из окна своей квартиры, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Накануне в Севастополе полицейские задержали 44-летнего местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Мужчина повредил четыре иномарки.
"В отношении мужчины, задержанного за стрельбу по автомобилям из хулиганских побуждений, мои севастопольские коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", – сказано в сообщении.
По словам Ирины Волк, на месте происшествия проведены все необходимые следственные действия, изъяты вещественные доказательства, опрошены очевидцы.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие продолжается, добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка.
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СевастопольСтрельбаПроисшествияУголовный кодексИрина ВолкНовости Севастополя
 
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