https://crimea.ria.ru/20250615/v-sevastopole-mestnyy-zhitel-strelyal-s-balkona-po-priparkovannym-mashinam-1147239302.html

В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов

В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T19:04

2025-06-15T19:04

2025-06-15T19:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел днем 15 июня, о чем сообщили пострадавшие жители в дежурную часть полиции.На место происшествия были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Севастополю, отдела МВД по Гагаринскому району и бойцы спецподразделения Росгвардии. В ходе совместной спецоперации стрелявший был задержан, никто не пострадал.На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Ранее за стрельбу из пневматической винтовки задержали мужчину в Тверской области. Он расстрелял группу подростков. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Как уточняет УМВД по региону, злоумышленника раздражали звуки мототехники, на которой катались дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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