Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250615/v-sevastopole-mestnyy-zhitel-strelyal-s-balkona-po-priparkovannym-mashinam-1147239302.html
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T19:04
2025-06-15T19:16
севастополь
новости севастополя
ирина волк
мвд по республике крым
происшествия
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147239187_26:0:1002:549_1920x0_80_0_0_ad4f482af0a6367f6b2213622b1e74f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел днем 15 июня, о чем сообщили пострадавшие жители в дежурную часть полиции.На место происшествия были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Севастополю, отдела МВД по Гагаринскому району и бойцы спецподразделения Росгвардии. В ходе совместной спецоперации стрелявший был задержан, никто не пострадал.На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Ранее за стрельбу из пневматической винтовки задержали мужчину в Тверской области. Он расстрелял группу подростков. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Как уточняет УМВД по региону, злоумышленника раздражали звуки мототехники, на которой катались дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147239187_148:0:880:549_1920x0_80_0_0_80d6606d2c67a3cedf6364ea1a947083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, ирина волк, мвд по республике крым, происшествия, закон и право, видео
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов

В Севастополе местный житель стрелял с балкона по припаркованным машинам - МВД

19:04 15.06.2025 (обновлено: 19:16 15.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел днем 15 июня, о чем сообщили пострадавшие жители в дежурную часть полиции.
"Полицейские установили, что 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвел несколько выстрелов в сторону иномарок, припаркованных во дворе, а затем забаррикадировался в своем жилище", – уточняется в публикации.
На место происшествия были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Севастополю, отдела МВД по Гагаринскому району и бойцы спецподразделения Росгвардии. В ходе совместной спецоперации стрелявший был задержан, никто не пострадал.
По словам нарушителя, он открыл огонь из пневматического пистолета в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. Оружие изъято, стрелявший доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее за стрельбу из пневматической винтовки задержали мужчину в Тверской области. Он расстрелял группу подростков. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Как уточняет УМВД по региону, злоумышленника раздражали звуки мототехники, на которой катались дети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяИрина ВолкМВД по Республике КрымПроисшествияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
19:17Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
19:04В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
18:36В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
18:31В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
18:01В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
17:47Посольство России в Иране приостановило консульскую работу
17:40Девять раненых при ударе по автозаводу в Татарстане госпитализированы
17:30Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
17:04После атаки БПЛА на автозавод в Татарстане возбуждено дело о теракте
16:39Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города
16:34Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян
16:16Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
15:51Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
15:22Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
15:16В Судаке потушили пожар в жилом доме
14:57Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке
14:44Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования
14:14Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю
13:51В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова
Лента новостейМолния