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В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T19:04
2025-06-15T19:04
2025-06-15T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел днем 15 июня, о чем сообщили пострадавшие жители в дежурную часть полиции.На место происшествия были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Севастополю, отдела МВД по Гагаринскому району и бойцы спецподразделения Росгвардии. В ходе совместной спецоперации стрелявший был задержан, никто не пострадал.На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.Ранее за стрельбу из пневматической винтовки задержали мужчину в Тверской области. Он расстрелял группу подростков. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Как уточняет УМВД по региону, злоумышленника раздражали звуки мототехники, на которой катались дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, ирина волк, мвд по республике крым, происшествия, закон и право, видео
В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
В Севастополе местный житель стрелял с балкона по припаркованным машинам - МВД
19:04 15.06.2025 (обновлено: 19:16 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел днем 15 июня, о чем сообщили пострадавшие жители в дежурную часть полиции.
"Полицейские установили, что 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвел несколько выстрелов в сторону иномарок, припаркованных во дворе, а затем забаррикадировался в своем жилище", – уточняется в публикации.
На место происшествия были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Севастополю, отдела МВД по Гагаринскому району и бойцы спецподразделения Росгвардии. В ходе совместной спецоперации стрелявший был задержан, никто не пострадал.
По словам нарушителя, он открыл огонь из пневматического пистолета в знак протеста против блокировки его депозитных счетов банком. Оружие изъято, стрелявший доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее за стрельбу
из пневматической винтовки задержали мужчину в Тверской области. Он расстрелял группу подростков. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Как уточняет УМВД по региону, злоумышленника раздражали звуки мототехники, на которой катались дети.
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