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Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования

Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования

На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T15:51

2025-06-15T15:51

2025-06-15T16:03

краснодар

железная дорога

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России.Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привел к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.Как установлено, молодые люди получили предложение о криминальном заработке через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли. На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.Ранее попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье "Диверсия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаныРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУУкраинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму

краснодар

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, железная дорога, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия