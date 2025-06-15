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Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T15:51
2025-06-15T15:51
2025-06-15T16:03
краснодар
железная дорога
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России.Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привел к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.Как установлено, молодые люди получили предложение о криминальном заработке через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли. На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.Ранее попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье "Диверсия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаныРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУУкраинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, железная дорога, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
Возле станции Краснодар-2 трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф
15:51 15.06.2025 (обновлено: 16:03 15.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России.
Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привел к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.
"Прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности", – сообщили в полиции.
Как установлено, молодые люди получили предложение о криминальном заработке через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли. На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.
Ранее попытку диверсии
пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье "Диверсия".
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