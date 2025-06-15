Рейтинг@Mail.ru
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250615/vozle-stantsii-krasnodar-2-zaderzhali-podzhigateley-zhd-oborudovaniya-1147233211.html
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T15:51
2025-06-15T16:03
краснодар
железная дорога
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147233099_0:0:1266:712_1920x0_80_0_0_46c7ac7cde799ff64df71904bfeab204.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России.Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привел к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.Как установлено, молодые люди получили предложение о криминальном заработке через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли. На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.Ранее попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье "Диверсия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаныРоссиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУУкраинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147233099_73:0:1034:721_1920x0_80_0_0_6a1a3e436e2e24cb3266f9ad36fb596f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, железная дорога, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования

Возле станции Краснодар-2 трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф

15:51 15.06.2025 (обновлено: 16:03 15.06.2025)
 
© МВД РоссииТранспортной полицией Кубани задержаны трое мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф
Транспортной полицией Кубани задержаны трое мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф
© МВД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны трое мужчин за попытку поджога релейного шкафа у станции "Краснодар-2". Об этом сообщили в МВД России.
Сигнал о повреждении поступил от работников Северо-Кавказской железной дороги. Как уточняется, речь идет о релейном шкафе, обеспечивающем безопасность движения поездов. Несмотря на повреждения, инцидент не привел к сбоям в графике и функционировании железнодорожной инфраструктуры.

"Прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности", – сообщили в полиции.

Как установлено, молодые люди получили предложение о криминальном заработке через мессенджер от неизвестного куратора и согласились совершить поджог за денежное вознаграждение. Однако довести преступление до конца они не смогли. На задержанных завели уголовное дело, все трое заключены под стражу.
Ранее попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение. Виновных задержали, на них заведено уголовное дело по статье "Диверсия".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
 
КраснодарЖелезная дорогаНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеря
19:17Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
19:04В Севастополе мужчина открыл стрельбу по машинам из-за блокировки счетов
18:36В Кишиневе полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*
18:31В России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
18:01В Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
17:47Посольство России в Иране приостановило консульскую работу
17:40Девять раненых при ударе по автозаводу в Татарстане госпитализированы
17:30Шторм и сильные порывы ветра остановили морской транспорт в Севастополе
17:04После атаки БПЛА на автозавод в Татарстане возбуждено дело о теракте
16:39Новая ракетная атака Ирана по Израилю – под ударом три города
16:34Посольство РФ в Иране эвакуирует россиян
16:16Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
15:51Возле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
15:22Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
15:16В Судаке потушили пожар в жилом доме
14:57Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке
14:44Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования
14:14Возвращение бойцов РФ из плена и война Израиля и Ирана: главное за неделю
13:51В Севастополе прошел юбилейный выпуск офицеров училища имени Нахимова
Лента новостейМолния