https://crimea.ria.ru/20250612/muzhchina-rasstrelyal-podrostkov-na-mototsiklakh-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-1147166463.html

Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки

Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки

В Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T17:01

2025-06-12T17:01

2025-06-12T16:52

тверская область

происшествия

стрельба

дети

общество

новости

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:84:3280:1929_1920x0_80_0_0_3d252eee590f7ba8c30a67cc732c913f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка, сообщили в УМВД по региону.По данным силовиков, инцидент произошел в среду вечером в селе Верхняя Троица.Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки. Поэтому он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по детям.Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия, стрельба, дети, общество, новости, уголовный кодекс