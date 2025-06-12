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Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки
Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки
В Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T17:01
2025-06-12T16:52
тверская область
происшествия
стрельба
дети
общество
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка, сообщили в УМВД по региону.По данным силовиков, инцидент произошел в среду вечером в селе Верхняя Троица.Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки. Поэтому он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по детям.Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тверская область, происшествия, стрельба, дети, общество, новости, уголовный кодекс
Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки

В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам и ранил 17-летнюю девушку

17:01 12.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка, сообщили в УМВД по региону.
По данным силовиков, инцидент произошел в среду вечером в селе Верхняя Троица.

"Местный житель решил при помощи ружья "проучить" досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением легкого", - цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки. Поэтому он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по детям.
Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
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Тверская областьПроисшествияСтрельбадетиОбществоНовостиУголовный кодекс
 
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