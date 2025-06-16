https://crimea.ria.ru/20250616/putin-i-erdogan-osudili-silovuyu-aktsiyu-izrailya-protiv-irana--1147257851.html

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T14:33

2025-06-16T14:33

2025-06-16T14:33

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

обострение между израилем и ираном

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте Кремля.В тексте отмечено, что с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, который уже привел к большому количеству жертв.Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов дипломатическими методами."При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", – уточнили в Кремле.Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поговорил с Трампом по телефону - главноеБлижний Восток раскалывает ЗападИзраиль необходимо остановить – Эрдоган

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турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, обострение между израилем и ираном, политика, новости