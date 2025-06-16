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Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T14:33
2025-06-16T14:33
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
обострение между израилем и ираном
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте Кремля.В тексте отмечено, что с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, который уже привел к большому количеству жертв.Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов дипломатическими методами."При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", – уточнили в Кремле.Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поговорил с Трампом по телефону - главноеБлижний Восток раскалывает ЗападИзраиль необходимо остановить – Эрдоган
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, обострение между израилем и ираном, политика, новости
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана

Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана – Кремль

14:33 16.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте Кремля.
В тексте отмечено, что с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, который уже привел к большому количеству жертв.
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права", – сказано в тексте.
Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов дипломатическими методами.
"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", – уточнили в Кремле.
Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными.
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Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияОбострение между Израилем и ИраномПолитикаНовости
 
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