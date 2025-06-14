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Израиль необходимо остановить – Эрдоган - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Израиль необходимо остановить – Эрдоган
Израиль необходимо остановить – Эрдоган - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Израиль необходимо остановить – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самой большой угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время переговоров с наследным... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T18:22
2025-06-14T18:22
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение между израилем и ираном
израиль
иран
ближний восток
новости
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внешняя политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самой большой угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция
израиль
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РИА Новости Крым
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турция, реджеп тайип эрдоган, обострение между израилем и ираном, израиль, иран, ближний восток, новости, политика, внешняя политика, в мире
Израиль необходимо остановить – Эрдоган

Эрдоган призвал остановить Израиль после ударов по ядерным объектам в Иране

18:22 14.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самой большой угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
"Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством (премьера Биньямина - ред.) Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона, что он еще раз продемонстрировал это нападением на Иран и что Израиль необходимо остановить, чтобы снизить напряженность", - цитирует канцелярию турецкого лидера РИА Новости.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение между Израилем и ИраномИзраильИранБлижний ВостокНовостиПолитикаВнешняя политикаВ мире
 
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