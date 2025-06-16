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Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь
Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске Ираном ракет. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T06:18
2025-06-16T06:31
обострение между израилем и ираном
иран
израиль
в мире
новости
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске Ираном ракет. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Как пишет РИА Новости, есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа. Также зафиксирован пожар на электростанции в районе израильского порта Хайфа, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности.Три человека погибли, по меньшей мере 67 получили ранения в результате последней атаки Ирана на Израиль, сообщает The Jerusalem Post.Ранее Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре иранских военных и объектам по производству оружия в Иране.Как заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур, более 90% жертв были мирными жителями. В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что среди погибших - более 70 женщин и детей.Также сообщается, в районе ядерного объекта в Фордо в центре Ирана зафиксированы подземные толчки мощностью 2,5 балла. Информация об этом появилась на официальном сайте Иранского сейсмологического центра. Толчки зарегистрировали в 23:05 мск15 июня на глубине 10 километров под землей.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток раскалывает ЗападАтаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИДПосольство России в Иране приостановило консульскую работу
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обострение между израилем и ираном, иран, израиль, в мире, новости, ближний восток
Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь

Армия обороны Израиля заявила о новом запуске Ираном ракет

06:18 16.06.2025 (обновлено: 06:31 16.06.2025)
 
© gettyimages.com Anton PetrusИрано-израильский конфликт
Ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© gettyimages.com Anton Petrus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске Ираном ракет.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости, есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа. Также зафиксирован пожар на электростанции в районе израильского порта Хайфа, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности.
Три человека погибли, по меньшей мере 67 получили ранения в результате последней атаки Ирана на Израиль, сообщает The Jerusalem Post.
© Служба скорой помощи ИзраиляПоследствия ударов иранских ракет по Израилю
Последствия ударов иранских ракет по Израилю
© Служба скорой помощи Израиля
Последствия ударов иранских ракет по Израилю
Ранее Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре иранских военных и объектам по производству оружия в Иране.

С начала атаки Израиля в Иране погибли более 224 человека, 1277 человек были госпитализированы, сообщил иранский минздрав.

Как заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур, более 90% жертв были мирными жителями. В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что среди погибших - более 70 женщин и детей.
Также сообщается, в районе ядерного объекта в Фордо в центре Ирана зафиксированы подземные толчки мощностью 2,5 балла. Информация об этом появилась на официальном сайте Иранского сейсмологического центра. Толчки зарегистрировали в 23:05 мск15 июня на глубине 10 километров под землей.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>
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