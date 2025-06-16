https://crimea.ria.ru/20250616/obostrenie-irano-izrailskogo-konflikta-chto-proizoshlo-za-noch-1147241664.html

Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь

Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Обострение ирано-израильского конфликта: что произошло за ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске Ираном ракет. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T06:18

2025-06-16T06:18

2025-06-16T06:31

обострение между израилем и ираном

иран

израиль

в мире

новости

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147236549_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_9155761cccd76f976d18f71b88914c14.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске Ираном ракет. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Как пишет РИА Новости, есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа. Также зафиксирован пожар на электростанции в районе израильского порта Хайфа, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности.Три человека погибли, по меньшей мере 67 получили ранения в результате последней атаки Ирана на Израиль, сообщает The Jerusalem Post.Ранее Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре иранских военных и объектам по производству оружия в Иране.Как заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур, более 90% жертв были мирными жителями. В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что среди погибших - более 70 женщин и детей.Также сообщается, в районе ядерного объекта в Фордо в центре Ирана зафиксированы подземные толчки мощностью 2,5 балла. Информация об этом появилась на официальном сайте Иранского сейсмологического центра. Толчки зарегистрировали в 23:05 мск15 июня на глубине 10 километров под землей.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток раскалывает ЗападАтаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИДПосольство России в Иране приостановило консульскую работу

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение между израилем и ираном, иран, израиль, в мире, новости, ближний восток