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Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля вечером в воскресенье, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T21:52
2025-06-15T21:52
2025-06-15T22:03
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обострение между израилем и ираном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля вечером в воскресенье, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim.Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения ВС Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвели новый запуск ракет по территории Израиля.Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Ирана.В ночь на воскресенье Израиль и Иран обменялись взаимными ударами. Позднее в этот же день иранская армия нанесла ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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израиль, иран, новости, обострение между израилем и ираном
Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД
При обмене ударами Ирана и Израиля ракеты попали по аэропорту Бен Гурион и иранскому МИД
21:52 15.06.2025 (обновлено: 22:03 15.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым.
Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля вечером в воскресенье, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim
.
"Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты", – сказано в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения ВС Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвели новый запуск ракет по территории Израиля.
Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Ирана.
"Израильский режим осуществил жестокое нападение на одно из зданий министерства иностранных дел Ирана, расположенное напротив Института политических и международных исследований в Тегеране. В результате этого нападения пострадали несколько мирных граждан, в том числе несколько моих коллег, которых доставили в больницу", – цитирует Tasnim замглавы иранского МИД.
В ночь на воскресенье Израиль и Иран обменялись взаимными ударами
. Позднее в этот же день иранская армия
нанесла ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Вечером 14 июня Путин обсудил
ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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