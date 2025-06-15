https://crimea.ria.ru/20250615/ataki-irana-i-izrailya-pod-udarami-aeroport-ben-gurion-i-iranskiy-mid-1147240700.html

Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД

Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Атаки Ирана и Израиля: под ударами аэропорт Бен Гурион и иранский МИД

Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля вечером в воскресенье, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T21:52

2025-06-15T21:52

2025-06-15T22:03

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иран

новости

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля вечером в воскресенье, попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim.Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения ВС Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвели новый запуск ракет по территории Израиля.Израиль, в свою очередь, нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, пострадали несколько гражданских, в том числе дипломаты, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Ирана.В ночь на воскресенье Израиль и Иран обменялись взаимными ударами. Позднее в этот же день иранская армия нанесла ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, иран, новости, обострение между израилем и ираном