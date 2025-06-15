Посольство России в Иране приостановило консульскую работу
Посольство России в Иране на фоне конфликта с Израилем приостановило консульскую работу
© Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
© Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Консульский отдел посольства РФ в Иране временно приостанавливает свою работу в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщает посольство России в Тегеране с своем официальном telegram-канале.
"В связи с текущей ситуацией Консульский отдел Посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно", – говорится в публикации.
Ранее российское диппредставительство в Тегеране сообщило об эвакуации граждан РФ из страны. Передвижения идут через сушу, в частности, через ирано-азербайджанскую границу. В дипмиссии подчеркнули, что россиян нет среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану.
В ночь на воскресенье Израиль и Иран снова обменялись взаимными ударами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля совершили серию ударов по нескольким целям в Иране, в том числе по штаб-квартире иранского минобороны, Организации оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND. Во второй половине дня Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля. Иран нанес ответные ракетные удары по израильским городам Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, уточнили в IRIB.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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