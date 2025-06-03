https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most-otryli-posle-3-chasov-ostanovki-dvizheniya-1146881178.html

Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения

Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения

Крымский мост возобновил работу после временной остановки, движение было закрыто три часа. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T09:22

2025-06-03T09:22

2025-06-03T09:25

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост возобновил работу после временной остановки, движение было закрыто три часа. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Информация о перекрытии движения появилась около 6 утра. О причинах остановки не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение возобновили в штатном режиме.Транспортный переход через Керченский пролив время от времени перекрывают в целях безопасности, Крымский мост — это стратегический объект, поэтому обеспечение здесь безопасности имеет первостепенное значение. Добрать в Крым (и обратно) также можно по альтернативному сухопутному маршруту, который связывает полуостров с материком. Дорога пролегает через исторические регионы России, здесь безопасно, имеется вся необходимая дорожная инфраструктура.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаПоесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

крымский мост

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань