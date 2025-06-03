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Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения
Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения
Крымский мост возобновил работу после временной остановки, движение было закрыто три часа. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T09:22
2025-06-03T09:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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крым
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост возобновил работу после временной остановки, движение было закрыто три часа. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Информация о перекрытии движения появилась около 6 утра. О причинах остановки не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение возобновили в штатном режиме.Транспортный переход через Керченский пролив время от времени перекрывают в целях безопасности, Крымский мост — это стратегический объект, поэтому обеспечение здесь безопасности имеет первостепенное значение. Добрать в Крым (и обратно) также можно по альтернативному сухопутному маршруту, который связывает полуостров с материком. Дорога пролегает через исторические регионы России, здесь безопасно, имеется вся необходимая дорожная инфраструктура.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаПоесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыли после 3 часов остановки движения

Крымский мост открыт для движения

09:22 03.06.2025 (обновлено: 09:25 03.06.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост возобновил работу после временной остановки, движение было закрыто три часа. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Информация о перекрытии движения появилась около 6 утра. О причинах остановки не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение возобновили в штатном режиме.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в тексте.
Транспортный переход через Керченский пролив время от времени перекрывают в целях безопасности, Крымский мост — это стратегический объект, поэтому обеспечение здесь безопасности имеет первостепенное значение. Добрать в Крым (и обратно) также можно по альтернативному сухопутному маршруту, который связывает полуостров с материком. Дорога пролегает через исторические регионы России, здесь безопасно, имеется вся необходимая дорожная инфраструктура.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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