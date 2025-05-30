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На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей
На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в этом году получат более 7,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T09:41
2025-05-30T09:41
россия
правительство россии
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог в запорожской области
ремонт дорог в херсонской области
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в этом году получат более 7,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.Деньги направлены на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог, включая улично-дорожную сеть городов. Всего за счет средств из федерального бюджета в нормативное состояние планируют привести больше 243 километров дорог.Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
россия
донецкая народная республика (днр)
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россия, правительство россии, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог в запорожской области, ремонт дорог в херсонской области, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, бюджет, федеральный бюджет, новости
На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей

Кабмин выделил более 7,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в новых регионах России

09:41 30.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в этом году получат более 7,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Деньги направлены на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог, включая улично-дорожную сеть городов. Всего за счет средств из федерального бюджета в нормативное состояние планируют привести больше 243 километров дорог.
"Из общей суммы более 4,2 млрд рублей предназначено для ДНР, 1,8 млрд рублей – для Херсонской области, 1,25 млрд рублей – для ЛНР и более 360 млн рублей для Запорожской области", - уточнили в кабмине.
Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.
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