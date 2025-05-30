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На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей

На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025

На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в этом году получат более 7,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T09:41

2025-05-30T09:41

2025-05-30T09:41

россия

правительство россии

ремонт дорог

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ремонт дорог в запорожской области

ремонт дорог в херсонской области

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в этом году получат более 7,6 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.Деньги направлены на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог, включая улично-дорожную сеть городов. Всего за счет средств из федерального бюджета в нормативное состояние планируют привести больше 243 километров дорог.Работа ведется в рамках госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напомнили в пресс-службе правительства.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что целью программы социально-экономического развития новых российских регионов является формирование благоприятного инвестиционного климата и достижение среднероссийских показателей качества жизни. Также он сообщал, что до 2030 года в новых субъектах РФ должны отремонтировать восемь тысяч километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2025

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