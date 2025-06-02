https://crimea.ria.ru/20250602/razvyazka-u-aeroporta-simferopolya-pochti-gotova---kogda-zapustyat-dvizhenie-1146885606.html

Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение

Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение

В районе Международного аэропорта "Симферополь" завершается строительство новой транспортной развязки, движение по ней планируют запустить к концу лета. Об этом РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T14:16

2025-06-02T14:16

2025-06-02T14:18

ремонт и строительство дорог в крыму

дороги крыма

юрий гоцанюк

симферополь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В районе Международного аэропорта "Симферополь" завершается строительство новой транспортной развязки, движение по ней планируют запустить к концу лета. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Работы проводятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма.По его словам, планируется, что к концу августа на данном участке дороги в тестовом режиме будет запущено движение. Профильным службам поставлена задача проработать вопрос изменения схемы движения и заранее информировать об этом население.Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщалось в апреле текущего года.Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогНа ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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