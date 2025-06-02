Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение
Движение по развязке у аэропорта Симферополя запустят к концу лета в тестовом режиме
14:16 02.06.2025 (обновлено: 14:18 02.06.2025)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаТранспортная развязка у аэропорта Симферополя
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В районе Международного аэропорта "Симферополь" завершается строительство новой транспортной развязки, движение по ней планируют запустить к концу лета. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
Работы проводятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма.
"Завершается строительство новой транспортной развязки в районе Международного аэропорта "Симферополь", которое ведется в рамках реконструкции автодороги "Симферополь – Красноперекопск – Армянск" (км 108 – км 111)", – написал Гоцанюк в Telegram-канале.
По его словам, планируется, что к концу августа на данном участке дороги в тестовом режиме будет запущено движение. Профильным службам поставлена задача проработать вопрос изменения схемы движения и заранее информировать об этом население.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаТранспортная развязка у аэропорта Симферополя
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Транспортная развязка у аэропорта Симферополя
Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщалось в апреле текущего года.
Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы "Таврида" в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя.
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