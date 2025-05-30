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Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка
Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка
Строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя выходит на финишную прямую. Строители активно завершают возведение столь важной для полуострова... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T11:18
2025-05-30T11:43
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 30 мар – РИА Новости Крым. Строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя выходит на финишную прямую. Строители активно завершают возведение столь важной для полуострова дороги, призванной разгрузить Симферополь от пробок и сократить для водителей и пассажиров время, проведенное в пути к красотам Южного берега Крыма.В настоящее время наиболее активные работы проводятся на месте стыковки строящегося объезда с существующей трассой на Ялту за селом Перевальное.Работы на первом этапе компания завершила еще в прошлом году: было построено 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха. Сейчас активно продолжаются работы на участке трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное. В настоящий момент практически закончено устройство пяти подпорных стен, а устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона готово на 95%. В финальной стадии находятся работы на двух эстакадах и двух путепроводах обхода длинной 9,4 км. Из 24 водопропускных труб завершено устройство двадцати. Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B (то есть обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 км. Основная задача трассы – снизить транзитное движение транспорта в столице Республики Крым и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении Южного берега Крыма.К строительству второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя компания "ВАД" приступила в ноябре 2022 года. Завершить работы планируется осенью 2025 года. Готовность объекта на конец мая 2025 г. – 84%. Скорость движения по обходу составит 90 километров в час. На объекте предусмотрены три транспортные развязки, две площадки отдыха на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий. Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта двух этапов - 32 миллиарда рублей. Как рассказал Муратов, общие средства, выделенные из Федерального бюджета на строительства обхода, составляют 17 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, симферополь, крым, новости крыма, ао "вад", инфраструктура
Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка

Строительство Юго-восточного обхода Симферополя выполнено на 84 процента

11:18 30.05.2025 (обновлено: 11:43 30.05.2025)
 
© РИА Новости КрымСтроительство Юго-восточного обхода Симферополя
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 30 мар – РИА Новости Крым. Строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя выходит на финишную прямую. Строители активно завершают возведение столь важной для полуострова дороги, призванной разгрузить Симферополь от пробок и сократить для водителей и пассажиров время, проведенное в пути к красотам Южного берега Крыма.
В настоящее время наиболее активные работы проводятся на месте стыковки строящегося объезда с существующей трассой на Ялту за селом Перевальное.
"Все нюансы рельефа были проработаны на стадии проектировки, были учтены все особенности грунтов, характерных для предгорий Крыма. Для максимального сохранения рельефа и минимизации вырубки были предусмотрены подпорные стены", - рассказал журналистам начальник строительного управления АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин.
Работы на первом этапе компания завершила еще в прошлом году: было построено 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
© РИА Новости КрымСтроительство Юго-восточного обхода Симферополя
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя
Сейчас активно продолжаются работы на участке трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное. В настоящий момент практически закончено устройство пяти подпорных стен, а устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона готово на 95%. В финальной стадии находятся работы на двух эстакадах и двух путепроводах обхода длинной 9,4 км. Из 24 водопропускных труб завершено устройство двадцати.
Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B (то есть обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 км. Основная задача трассы – снизить транзитное движение транспорта в столице Республики Крым и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении Южного берега Крыма.
"Расчетная интенсивность движения составит 8 тысяч автомобилей в сутки. По расчетам проектировщиков, объезд сэкономит водителям от часа до полутора пути от трассы "Таврида" до Перевального", - рассказал главный специалист службы автодорог Крыма Сергей Муратов.
К строительству второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя компания "ВАД" приступила в ноябре 2022 года. Завершить работы планируется осенью 2025 года. Готовность объекта на конец мая 2025 г. – 84%.
Скорость движения по обходу составит 90 километров в час. На объекте предусмотрены три транспортные развязки, две площадки отдыха на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий. Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта двух этапов - 32 миллиарда рублей. Как рассказал Муратов, общие средства, выделенные из Федерального бюджета на строительства обхода, составляют 17 млрд рублей.
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