https://crimea.ria.ru/20250530/v-sevastopole-za-god-otremontiruyut-okolo-6-km-ranee-neuchtennykh-dorog-1146833234.html

В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог

В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог

В Севастополе стартовал ремонт ранее неучтенных внутриквартальных дорог. В этом году планируют привести в порядок около 6 километров. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T16:38

2025-05-30T16:38

2025-05-30T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал ремонт ранее неучтенных внутриквартальных дорог. В этом году планируют привести в порядок около 6 километров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, на улицах Генерала Провалова, Генерала Богдановича и Кольцевой ремонт уже завершен. Всего в городе определили 211 дорог. Их инвентаризировали и приняли на баланс.В городе была проведена большая работа по выявлению неучтенных дорог –тех, которые не стояли на балансе органов исполнительной власти и, следовательно, не ремонтировались. Большинство из них – это подъездные пути к малоэтажной жилой застройке, в их числе – территории садовых товариществ и массивы ИЖС, уточнил губернатор."Понятно, что одновременно отремонтировать их все невозможно — возможности бюджета не безграничны. Поэтому определили приоритетность ремонта", – подчеркнул Развожаев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ремонт и обслуживание дорог в республике выделен миллиард рублей. Он отметил, что деньги получило предприятие "Крымавтодор".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейВ Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

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