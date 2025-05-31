https://crimea.ria.ru/20250531/fayzullin-posetil-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-moynaki-v-krymu-1146849778.html

Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму

Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму

В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T15:36

2025-05-31T15:36

2025-05-31T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк после посещения центра с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.Он добавил, что сейчас активно ведутся работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате, где смогут проживать дети вместе с сопровождающими. Кроме того, на территории строится общежитие квартирного типа для сотрудников центра.По его словам, центр станет одним из ключевых учреждений в России, где дети смогут получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную реабилитационную поддержку.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство детского реабилитационного центра в ЕвпаторииОколо 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях РоссииКак будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20250522/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1146632260.html

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сакский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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