Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму
В детском реабилитационном центре "Мойнаки" готов консультационно-диагностический корпус
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк после посещения центра с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
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Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
2 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
3 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
4 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
5 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
1 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
2 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
3 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
4 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
5 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Он добавил, что сейчас активно ведутся работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате, где смогут проживать дети вместе с сопровождающими. Кроме того, на территории строится общежитие квартирного типа для сотрудников центра.
"Проект направлен на создание современных, соответствующих мировым стандартам, условий для реабилитации детей", – отметил Гоцанюк.
По его словам, центр станет одним из ключевых учреждений в России, где дети смогут получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную реабилитационную поддержку.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.
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