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Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму
Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму
В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T15:36
2025-05-31T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк после посещения центра с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.Он добавил, что сейчас активно ведутся работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате, где смогут проживать дети вместе с сопровождающими. Кроме того, на территории строится общежитие квартирного типа для сотрудников центра.По его словам, центр станет одним из ключевых учреждений в России, где дети смогут получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную реабилитационную поддержку.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство детского реабилитационного центра в ЕвпаторииОколо 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях РоссииКак будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории
https://crimea.ria.ru/20250522/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1146632260.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мойнаки, юрий гоцанюк, новости, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, реабилитация, саки, сакский район, крым, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
Файзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в Крыму

В детском реабилитационном центре "Мойнаки" готов консультационно-диагностический корпус

15:36 31.05.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В реабилитационном центре "Мойнаки" в Евпатории готов к работе консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк после посещения центра с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
1 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
2 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
3 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
4 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
5 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
1 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
2 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
3 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
4 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
5 из 5
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Он добавил, что сейчас активно ведутся работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате, где смогут проживать дети вместе с сопровождающими. Кроме того, на территории строится общежитие квартирного типа для сотрудников центра.

"Проект направлен на создание современных, соответствующих мировым стандартам, условий для реабилитации детей", – отметил Гоцанюк.

По его словам, центр станет одним из ключевых учреждений в России, где дети смогут получать современную высокотехнологичную медицинскую помощь и комплексную реабилитационную поддержку.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов в возрасте от года до 18 лет. Лечение будет оказываться по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Открытие центра с первым приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года.
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МойнакиЮрий ГоцанюкНовостиНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРеабилитацияСакиСакский районКрымИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)
 
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