https://crimea.ria.ru/20250521/okolo-17-tysyach-veteranov-svo-proydut-reabilitatsiyu-v-sanatoriyakh-rossii-1146592145.html

Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России

Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России

Около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T21:45

2025-05-21T21:45

2025-05-21T21:45

реабилитация

ветераны сво

правительство россии

михаил мишустин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом сообщили в правительстве России.За такой помощью могут обращаться как ветераны боевых действий, так и демобилизованные бойцы. Всего в ведении фонда находится 12 центров реабилитации с современным оборудованием. Для того чтобы воспользоваться помощью, участники СВО могут оформить заявление о направлении в центр реабилитации как в клиентскую службу, так и через портал госуслуг.Также предусмотрена оплата расходов по проезду к месту лечения и обратно."Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям. Без сомнения, в случае необходимости нужно индивидуально их сопровождать. Здесь вопрос и о реабилитации как таковой, и о проезде, и вообще о возможностях, о которых надо их информировать", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииСколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости