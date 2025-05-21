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Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России
Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России
Около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T21:45
2025-05-21T21:45
реабилитация
ветераны сво
правительство россии
михаил мишустин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом сообщили в правительстве России.За такой помощью могут обращаться как ветераны боевых действий, так и демобилизованные бойцы. Всего в ведении фонда находится 12 центров реабилитации с современным оборудованием. Для того чтобы воспользоваться помощью, участники СВО могут оформить заявление о направлении в центр реабилитации как в клиентскую службу, так и через портал госуслуг.Также предусмотрена оплата расходов по проезду к месту лечения и обратно."Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям. Без сомнения, в случае необходимости нужно индивидуально их сопровождать. Здесь вопрос и о реабилитации как таковой, и о проезде, и вообще о возможностях, о которых надо их информировать", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииСколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
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РИА Новости Крым
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реабилитация, ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости
Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России

Больше 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России в 2025 году

21:45 21.05.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяРеабилитация пациентов с использованием виртуальной реальности
Реабилитация пациентов с использованием виртуальной реальности
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом сообщили в правительстве России.

"В текущем году фонд планирует оказать помощь 17 тысячам демобилизованных бойцов. Более 5500 человек уже прошли либо проходят курс реабилитации. Всего на текущий момент времени принято более 12 тысяч заявлений", – сказано в сообщении.

За такой помощью могут обращаться как ветераны боевых действий, так и демобилизованные бойцы. Всего в ведении фонда находится 12 центров реабилитации с современным оборудованием. Для того чтобы воспользоваться помощью, участники СВО могут оформить заявление о направлении в центр реабилитации как в клиентскую службу, так и через портал госуслуг.

"Каждый участник СВО получает персонального куратора, который помогает организовать весь процесс лечения – от сбора документов до решения транспортных вопросов", – подчеркнули в правительстве.

Также предусмотрена оплата расходов по проезду к месту лечения и обратно.
"Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям. Без сомнения, в случае необходимости нужно индивидуально их сопровождать. Здесь вопрос и о реабилитации как таковой, и о проезде, и вообще о возможностях, о которых надо их информировать", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов.
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РеабилитацияВетераны СВОПравительство РоссииМихаил МишустинНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:45Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России
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