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Как будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории

Как будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Как будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории

Детский реабилитационный центр в Евпатории будет оказывать услуги по программе ОМС и принимать детей со всей России по различным направлениям медицинской... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T18:48

2025-05-19T18:48

2025-05-19T18:48

евпатория

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здравоохранение в крыму и севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Детский реабилитационный центр в Евпатории будет оказывать услуги по программе ОМС и принимать детей со всей России по различным направлениям медицинской реабилитации. Об этом РИА Новости Крым рассказала главврач Федерального реабилитационного центра "Кораблик" Мойнаки" Минздрава России Ирина Марусич.Крупнейший в России"Центр признан стать самым крупным в Российской Федерации и не удивлюсь, если и в мире он окажется самым крупным. Это новая жемчужина Евпатории. Он позволит применять все уникальные технологические методы технической реабилитации, созданные индивидуально под каждого ребенка, исходя из состояния его здоровья", – рассказала Марусич.По ее словам, проект призван стать первой ласточкой масштабной программ по восстановлению и строительству объектов детского отдыха и эталоном современного детского реабилитационного учреждения.Центр строят за федеральный средства, общая стоимость работ – порядка 12 миллиардов рублей. Одновременно получать услуги реабилитации в стационаре смогут более трехсот детей с родителями. Кроме того, предусмотрены шесть коек в реанимации и 75 коек дневного стационара, который способен принимать детей в две смены.Бесплатно для детей из всех регионовПо словам Марусич, центр будет принимать детей из всех регионов России. Направления реабилитации – нейро-реабилитация, ортопедическая реабилитация и соматика, которая включает в себя все инвалидизирующие заболевания внутренних органов. На базе дневного стационара профили реабилитации те же, а дополнительно еще два уникальных направления – офтальмология и сурдология.Она также подчеркивает: все палаты двухместные, рассчитанные на размещение пациента и родителя. По системе ОМС в услугу закладывается пребывание и питание родителя.Кроме того, центр будет оказывать медуслуги населению – уникальные диагностические и реабилитационные технологии будут доступны на платной основе.Подбор кадров"Штат рассчитан на 803 единицы: 120 врачей, 267 – средний медперсонал, около 160 – специалисты с высшим немедицинским образованием и около 250 рабочих, служащих. Уровень заработной платы по центру в среднем в 2-2,5 раза выше, чем в целом по Крыму", – продолжает руководитель центра.При этом пока штат укомплектован примерно на 25%. Сейчас в центре активно занимаются привлечением специалистов, в том числе иногородних и из других регионов.И подчеркнула, что сейчас в центре требуются как врачи, так и младший, и средний медперсонал.Открытие центра с первыми приемом пациентов запланировано на 1 ноября 2025 года, сообщала ранее Марусич.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" откроется по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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