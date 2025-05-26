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В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ
В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ
Намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву - достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T18:18
2025-05-26T18:18
фридрих мерц
дмитрий песков
кремль
политика
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости
россия
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву - достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Мерц уже допускал возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предлагал Крымский мост.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву и заставить ее принять западный вариант мирного соглашения по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
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фридрих мерц, дмитрий песков, кремль, политика, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости, россия, украина, нато
В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ

Снятие ограничений на удары вглубь России идут вразрез с темой урегулирования – Песков

18:18 26.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву - достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.

"Достаточно опасные решения. Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования", - цитирует Пескова РИА Новости.

Мерц уже допускал возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предлагал Крымский мост.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву и заставить ее принять западный вариант мирного соглашения по Украине.
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Фридрих МерцДмитрий ПесковКремльПолитикаУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииНовостиРоссияУкраинаНАТО
 
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