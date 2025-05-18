https://crimea.ria.ru/20250518/v-mid-rossii-prokommentirovali-slova-mertsa-o-postavkakh-kievu-raket-taurus-1146525652.html
В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus - РИА Новости Крым, 18.05.2025
В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T17:57
2025-05-18T17:57
2025-05-18T17:57
мария захарова
мнения
фридрих мерц
россия
германия
поставки западного оружия украине
ракеты taurus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму крылатые ракеты Taurus и выразила мнение, что за этими словами стоит желание вывести обсуждение этого вопроса из публичной плоскости.На днях Мерц заявил относительно поставок киевскому режиму крылатых ракет Taurus, что "в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня".И обратила внимание на слова Мерца о том, что дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ, а теперь правительство Германии приняло решение не обнародовать публично информацию о поставках оружия Украине."То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", – подытожила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, мнения, фридрих мерц, россия, германия, поставки западного оружия украине, ракеты taurus
В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
Слова Мерца о поставках Украине ракет Taurus являются игрой слов – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму крылатые ракеты Taurus и выразила мнение, что за этими словами стоит желание вывести обсуждение этого вопроса из публичной плоскости.
На днях Мерц заявил относительно поставок киевскому режиму крылатых ракет Taurus, что "в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня".
"Казалось бы, вот оно подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
И обратила внимание на слова Мерца о том, что дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ, а теперь правительство Германии приняло решение не обнародовать публично информацию о поставках оружия Украине.
"То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", – подытожила Захарова.
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