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Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
Ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву и заставить ее принять... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T16:22
2025-05-26T16:48
эксклюзивы риа новости крым
юрий кнутов
ракеты taurus
германия
безопасность
россия
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
мнения
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву и заставить ее принять западный вариант мирного соглашения по Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Эксперт отметил, что Вооруженные силы России на данный момент наносят достаточно мощные удары по военным объектам на Украине, но президенту США Дональду Трампу это преподносится в искаженной интерпретации как атаки на "мирную гражданскую инфраструктуру". Поэтому Белый дом и дал согласие на снятие ранее действовавших ограничений, пояснил аналитик.По мнению Кнутова, заявление Мерца может свидетельствовать о том, что определенная партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально Берлин пока не поставлял Киеву, уже может находиться на украинской территории.Как отметил эксперт, Taurus дальностью 500 км по своим характеристикам более эффективны, чем британские Storm Shadow и французские SCALP, но российские силы ПВО научатся сбивать и эти немецкие крылатые ракеты."Storm Shadow и SCALP мы успешно сбиваем, принцип их применения нам уже понятен. Думаю, понадобится какое-то время, чтобы на основе изучения обломков сбитых ракет Taururs разобраться с работой электроники, чтобы соответствующим образом перенастроить системы РЭБ и зенитно-ракетных комплексов, что позволит нам успешно бороться с этими ракетами так же эффективно", - сказал специалист.Кроме того, по мнению Кнутова, следует чаще наносить удары по украинским объектам, на которых происходит разгрузка боеприпасов, по примеру удара ракетными комплексами "Искандер" по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы, где находились военные грузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
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юрий кнутов, ракеты taurus, германия, безопасность, россия, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, мнения, переговоры, украина
Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

Запад снял ограничения на дальность ударов по России с целью давления на Москву – эксперт

16:22 26.05.2025 (обновлено: 16:48 26.05.2025)
 
© gettyimages.com Anton PetrusНемецко-шведская авиационные крылатые ракеты Taurus
Немецко-шведская авиационные крылатые ракеты Taurus - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© gettyimages.com Anton Petrus
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву и заставить ее принять западный вариант мирного соглашения по Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
"Это решение призвано надавить на нашу страну, сделать все для того, чтобы заставить нас признать те условия, которые нам навязывает Запад по украинской тематике", - сказал Кнутов.
Эксперт отметил, что Вооруженные силы России на данный момент наносят достаточно мощные удары по военным объектам на Украине, но президенту США Дональду Трампу это преподносится в искаженной интерпретации как атаки на "мирную гражданскую инфраструктуру". Поэтому Белый дом и дал согласие на снятие ранее действовавших ограничений, пояснил аналитик.
По мнению Кнутова, заявление Мерца может свидетельствовать о том, что определенная партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально Берлин пока не поставлял Киеву, уже может находиться на украинской территории.
Как отметил эксперт, Taurus дальностью 500 км по своим характеристикам более эффективны, чем британские Storm Shadow и французские SCALP, но российские силы ПВО научатся сбивать и эти немецкие крылатые ракеты.
"Storm Shadow и SCALP мы успешно сбиваем, принцип их применения нам уже понятен. Думаю, понадобится какое-то время, чтобы на основе изучения обломков сбитых ракет Taururs разобраться с работой электроники, чтобы соответствующим образом перенастроить системы РЭБ и зенитно-ракетных комплексов, что позволит нам успешно бороться с этими ракетами так же эффективно", - сказал специалист.
Кроме того, по мнению Кнутова, следует чаще наносить удары по украинским объектам, на которых происходит разгрузка боеприпасов, по примеру удара ракетными комплексами "Искандер" по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы, где находились военные грузы.
"Наша основная задача – не допустить появления этих ракет на территории Украины. Чем меньше их будет на территории Украины, тем меньше вероятность их использования против нашей страны", - добавил эксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий КнутовРакеты TaurusГерманияБезопасностьРоссияУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииМненияПереговорыУкраина
 
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