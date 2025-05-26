https://crimea.ria.ru/20250526/britaniya-frantsiya-i-ssha-snyali-ogranicheniya-na-dalnoboynost-dlya-kieva-1146722849.html

Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева

Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева

Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца сообщает РИА РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T14:51

2025-05-26T14:51

2025-05-26T15:00

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удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца сообщает РИА Новости. Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.Ранее Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, украина, новости сво, великобритания, германия, франция, фридрих мерц, удары дальнобойными ракетами вглубь россии