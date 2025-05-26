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Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева
Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева
Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца сообщает РИА РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T14:51
2025-05-26T15:00
сша
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новости сво
великобритания
германия
франция
фридрих мерц
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца сообщает РИА Новости. Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.Ранее Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
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сша, новости, украина, новости сво, великобритания, германия, франция, фридрих мерц, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева

Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине - Мерц

14:51 26.05.2025 (обновлено: 15:00 26.05.2025)
 
© AP Photo Matt RourkeГаубичные снаряды
Гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца сообщает РИА Новости.
"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он в интервью телеканалу WDR.
Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
Ранее Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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