https://crimea.ria.ru/20250513/ekspert-nazval-rol-sevastopolya-i-chf-v-vozvraschenii-kryma-v-rossiyu-1146409514.html

Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию

Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию

Севастополь как главная база Черноморского флота стал основой для бескровного возвращения Крыма в Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T21:53

2025-05-13T21:53

2025-05-13T21:21

радио "спутник в крыму"

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

мнения

игорь шатров

крым

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополь как главная база Черноморского флота стал основой для бескровного возвращения Крыма в Россию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он подчеркнул, что Севастополь "при всех сложностях и политических пертурбациях умудрился остаться городом русских моряков, несмотря даже на временное нахождение в составе другого государства".По его мнению, этот исторический факт говорит о том, на что в целом способна армия России и ее флот."Ведь настоящая армия может и без крови одерживать победы. Вот в чем суть и смысл. Мы не хотим войны и крови – мы хотим мира. И когда есть такая возможность, мы побеждаем без крови в отличие от наших противников", – заметил Шатров.Опыт СВО: Россия создала новую армиюЭксперт отметил, что в условиях проведения специальной военной операции, в рамках выполнения ее целей и задач, важной функцией Черноморского флота является защита Крыма от врага."А со временем он вновь будет играть существенную роль на всем Черноморском плацдарме", – уверен Шатров.Эксперт поздравил Севастополь с Днем Черноморского флота, пожелав "ему только укрепления"."Мы желаем, чтобы флот развивался и русские моряки в Севастополе всегда пользовались уважением", – добавил Шатров.13 мая отмечается основание Черноморского флота России. В этот день в 1783 году одиннадцать кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федора Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой несколько недель спустя был основан Севастополь. Позже к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей стали боевым ядром российского флота на Черном море. Город и порт Севастополь стал его главной базой."Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезонуСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, игорь шатров, крым, армия и флот