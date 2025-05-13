https://crimea.ria.ru/20250513/ot-eskadry-v-akhtiarskoy-bukhte-do-strategicheskogo-obedineniya-vmf-rossii-1137130114.html
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России - РИА Новости Крым, 13.05.2025
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T07:10
2025-05-13T07:10
2025-05-13T07:10
чф рф (черноморский флот российской федерации)
инфографика
вмф
история
россия
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13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота насчитывает почти в десять раз больше лет. В этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой позднее был основан Севастополь.Сегодня Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, обеспечивающее военную безопасность страны на юге. Для выполнения поставленных задач ЧФ имеет в составе надводные корабли для ведения действий в ближней морской и океанской зонах, дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию и береговые войска.Черноморский флот, помимо основных задач по защите рубежей, призван защищать экономические интересы России в регионе, обеспечивать безопасность судоходства, выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана. Кроме этого, силы ЧФ принимают участие в борьбе с международным терроризмом.
https://crimea.ria.ru/20250408/russkiy-gen-pobeditelya-pomogaet-morpekh-810-y-brigady-o-bitve-s-natsizmom-1145513209.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), вмф, история, россия
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
Создание Черноморского флота России – инфографика
13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота насчитывает почти в десять раз больше лет. В этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой позднее был основан Севастополь.
Сегодня Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, обеспечивающее военную безопасность страны на юге. Для выполнения поставленных задач ЧФ имеет в составе надводные корабли для ведения действий в ближней морской и океанской зонах, дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию и береговые войска.
Черноморский флот, помимо основных задач по защите рубежей, призван защищать экономические интересы России в регионе, обеспечивать безопасность судоходства, выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана. Кроме этого, силы ЧФ принимают участие в борьбе с международным терроризмом.