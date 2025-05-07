https://crimea.ria.ru/20250507/opyt-svo-rossiya-sozdala-novuyu-armiyu-1146276790.html

Опыт СВО: Россия создала новую армию

Опыт СВО: Россия создала новую армию - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Опыт СВО: Россия создала новую армию

Опыт специальной военной операции сравним с опытом, полученным в годы Великой Отечественной войны, после которой наша армия изменилась на 100%. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T21:33

2025-05-07T21:33

2025-05-07T21:33

радио "спутник в крыму"

мнения

новости сво

участники сво

армия и флот

вооруженные силы россии

вадим петров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129896701_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d1379412b9c219f385f4230c26ccb7cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Опыт специальной военной операции сравним с опытом, полученным в годы Великой Отечественной войны, после которой наша армия изменилась на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Для нашей армии это уже четвертый знаковый, причем самый мощный, прорыв в развитии со времен Крымской войны, отметил эксперт."Крымская война носила сугубо оборонительный характер с нашей стороны. Оборона Севастополя стала основным звеном этих военных действий. И хотя Севастополь, несмотря на блестящую оборону в течение 11 месяцев, пришлось оставить, тот опыт оборонительных боев позволил нам создать новую систему вооружений", – отметил Петров.Аналогичным толчком послужила Первая мировая война 1914—1918 гг., после которой была пересмотрена вся система армейских прорывных действий, добавил он."И Великая Отечественная война стала примером не только мужества и доблести советского народа, но и разработки новых видов оружия. Мы получили атомное оружие, после этой войны началась гонка ракетных вооружений. И уже в середине 70-х, 80-х годов армия изменилась практически стопроцентно", – сказал Петров.Именно с опытом, полученным нашей армией в период Великой Отечественной войны, можно сравнить тот, который сейчас получают Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции, считает эксперт.И это самый знаковый прорыв за последние 33 года, на протяжении которых армия России претерпевала разительные изменения, подчеркнул Петров.О создании в России нового рода войск – войск беспилотных систем – в декабре 2024 года сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Тогда же президент страны Владимир Путин заявил, что в России в ближайшее время наладят серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистемАрмия России получит больше наземных роботов – Белоусов"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новости сво, участники сво, армия и флот, вооруженные силы россии, вадим петров