https://crimea.ria.ru/20250505/gorod--russkiy-ofitser-kak-sevastopol-gotovitsya-k-kurortnomu-sezonu-1146134961.html

"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону - РИА Новости Крым, 05.05.2025

"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

В Севастополе солнечно и тепло, а не в тени прямо-таки жарко, хоть наши синоптики и говорят о температурах всего на два градуса выше многолетней: 15 – 17. Лето... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T10:22

2025-05-05T10:22

2025-05-05T10:22

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. В Севастополе солнечно и тепло, а не в тени прямо-таки жарко, хоть наши синоптики и говорят о температурах всего на два градуса выше многолетней: 15 – 17. Лето рядом, это ощущается во всем. И прежде всего в активной подготовке к приему гостей. Собственно, многие из них уже здесь к майским праздникам. Как город уже встречает туристов и готовится к высокому сезону – в репортаже РИА Новости Крым.Семья из Мелитополя изучает город, и ясно, что "эмоций даже не хватает".В самом центре, у Графской пристани, уже зазывают гостей на морские прогулки и предлагают экскурсии по Севастополю и вообще всему Крыму.Пробежаться по волнам в компании гида – пожалуйста. Музеи, дворцы, винодельческие хозяйства, природные ландшафтные заказники с изумительными видами – выбирайте.Приморский бульвар ожил и зазвучал живой музыкой: вот гитара, а вот флейта – то ли еще будет. На летней эстраде "Ракушка" сейчас тихо, но это ненадолго. Здешний любимец – фонтан прошел проверку и заработал с самого утра в День труда, его примеру последуют и остальные на весь сезон.Пока розы выжидают уверенного мая, повсюду полыхают алым тюльпаны, распускается сирень и расцвела сакура – мимо не пройти: все фотографируются.В парках и скверах города клумбы сформированы и прибраны, трава покошена, кусты и деревья подрезаны – чисто и красиво. И все равно то тут, то там работают коммунальщики: все что-то моют, красят, копают и убирают, убирают.На набережной Корнилова завершают работы с новой плиткой: разрушенную морем прогулочную зону вымостили, остается поставить фонари, к монтажу световых опор уже приступили. К лету должны успеть. "Торопимся, но не в ущерб качеству", – говорит представитель подрядчика. Обещают, что новому покрытию шторм не страшен.Рядом с некоторыми коммерческими объектами первой линии, которым в 2023-м от стихии ох как досталось, все жужжит и стучит, работа кипит. Снаружи уже все блестит белизной и новым стеклом, осталось "все внутри собрать – успеем".Сувенирные лавки на центральной набережной Корнилова засуетились, поблескивая новинками. Рядом с патриотикой в вещах и вещицах – рапаны из черноморских глубин, диковинные раковины из Индийского океана, чудные рыбки. Чего только не увидишь в городе моряков, рыбаков и мастеров.Об этом рассказывает сотрудник Центра развития туризма Севастополя Надежда Жадаева, с которой мы удачно повстречались: туристско-информационный центр как раз здесь, на набережной Корнилова. Приходите и узнавайте, даже если у вас только несколько свободных часов, тут найдут, чем их занять.И все же про моряков и вообще военных. Некоторые объекты в городе, который был, есть и будет главной базой Черноморского флота России, снимать по понятным причинам нельзя – никому: ни местным, ни туристам. Но это не значит, что запрещено на них любоваться на фоне пейзажей, что и правда впечатляет. И это шанс, помимо понятных на отдыхе эмоций, почувствовать уверенность, защищенность и гордость, конечно.Именно такими чувствами о городе-герое поделилась гостья Ольга из Сочи.И добавляет, направляясь в Новый Херсонес: "Сами себе завидуем, что сейчас зайдем туда и будем наслаждаться".Спору нет, даже просто погулять в этом атмосферном пространстве одно наслаждение. А есть и экскурсии, и можно попасть в новые музеи, побывать в уникальном храме под открытым небом, пострелять из лука и арбалета, поесть шашлык, попасть на ярмарку или концерт, поучаствовать в квестах. Здесь для гостей уже все готово – остались мелочи "для красоты", хотя куда уж красивее.Некоторые местные уже открыли свой личный курортный сезон и не только загорают, но и купаются, и другим советуют, как, например, Сергей."Водичка – вы посмотрите на нее: грех не войти. Конечно, прохладная еще. Но бодрит. Отлично!"На пляжах открываются кафешки, идут последние приготовления территорий. Где-то ждут завоза песка, где-то пересчитывают лежаки. В активной фазе борьба с водорослями. С пляжа Солнечный, например, их за две недели вывезли около 3 000 мешков. Самое для этого время, объясняет руководитель работ Эдуард Гребенюк."Летом такого нет. А сейчас почистили – маленькая волна, и опять выбрасывает... Мазута не наблюдаем".Александра довольна тем, как ее родной Севастополь преображается к лету и каким его увидят гости. Говорит, что тридцать лет здесь живет, а любовь к городу и Крыму только крепнет.А в Севастополь – еще и за особой атмосферой."Мимо проходят люди и говорят, что такую атмосферу можно "поймать" только на Красной площади в Москве и здесь, в Севастополе", – делится один из рабочих.Его бригада на главной площади города, носящей имя адмирала Нахимова, монтирует праздничные конструкции к 80-летию Победы. Обещают "атмосферообразующие композиции", фотозоны и вообще много интересного и важного для севастопольцев и гостей.Приезжайте – вместе здорово!Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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