Рейтинг@Mail.ru
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250513/bezopasnost-yuzhnykh-rubezhey--vlasti-kryma-pozdravili-voennykh-s-dnem-chf-1146392345.html
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:55
2025-05-13T08:55
крым
сергей аксенов
владимир константинов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
праздники и памятные даты
армия и флот
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146392143_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bbcc6fa0d90ab048a03a93939eede7ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны. Власти Крыма поздравили командование, воинов и ветеранов флота с 242-й годовщиной ЧФ.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ РоссииДень Черноморского флота России: история и современность Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146392143_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3d27f0957d0e8ec483c3fc923c4ed331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, владимир константинов, чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, новости крыма
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ

Власти Крыма поздравили военных и ветеранов с 242-летием Черноморского флота

08:55 13.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПарадные расчеты Черноморского флота
Парадные расчеты Черноморского флота
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны. Власти Крыма поздравили командование, воинов и ветеранов флота с 242-й годовщиной ЧФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.

"Нынешнее поколение моряков-черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников. Наши воины вносят огромный вклад в решение задач специальной военной операции, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и воинскую доблесть, приближают Победу", - написал он в Telegram.

Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.

"Более двухсот лет моряки-черноморцы верно и самоотверженно служат на благо нашей общей Родины – России, готовы отдать жизнь за нее, за мир на ее территории. Мы помним и чтим каждый подвиг и со своей стороны всегда готовы их поддержать", – отметил Владимир Константинов.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
День Черноморского флота России: история и современность
Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
 
КрымСергей АксеновВладимир КонстантиновЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Праздники и памятные датыАрмия и флотНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
11:02Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
10:56Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
10:35Следком расследует попытки лишить крымчан земли
10:27В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ
10:11В Севастополе поймали "дистанционного минера"
10:02Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
09:55Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
09:40В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
09:31"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
09:12В России запретили держать дома гадюк и крокодилов
08:55Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
08:43В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
08:23Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов
08:13Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
07:49ВСУ за неделю убили 21 россиянина
07:33"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже
07:10От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
06:32В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
06:10Возможна ли заморозка конфликта на Украине по индо-пакистанскому сценарию
Лента новостейМолния