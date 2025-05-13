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Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:55
2025-05-13T08:55
2025-05-13T08:55
крым
сергей аксенов
владимир константинов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
праздники и памятные даты
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны. Власти Крыма поздравили командование, воинов и ветеранов флота с 242-й годовщиной ЧФ.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ РоссииДень Черноморского флота России: история и современность Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, новости крыма
Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ
Власти Крыма поздравили военных и ветеранов с 242-летием Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны. Власти Крыма поздравили командование, воинов и ветеранов флота с 242-й годовщиной ЧФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.
"Нынешнее поколение моряков-черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников. Наши воины вносят огромный вклад в решение задач специальной военной операции, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и воинскую доблесть, приближают Победу", - написал он в Telegram.
Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.
"Более двухсот лет моряки-черноморцы верно и самоотверженно служат на благо нашей общей Родины – России, готовы отдать жизнь за нее, за мир на ее территории. Мы помним и чтим каждый подвиг и со своей стороны всегда готовы их поддержать", – отметил Владимир Константинов.
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