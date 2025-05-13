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Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ

Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Безопасность южных рубежей – власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ

В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T08:55

2025-05-13T08:55

2025-05-13T08:55

крым

сергей аксенов

владимир константинов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

праздники и памятные даты

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России 13 мая отмечают День Черноморского флота. В тот день в 1793 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина Великая подписала указ о создании Черноморского флота. Его задачей было обеспечение безопасности южных рубежей страны. Власти Крыма поздравили командование, воинов и ветеранов флота с 242-й годовщиной ЧФ.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ РоссииДень Черноморского флота России: история и современность Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, чф рф (черноморский флот российской федерации), праздники и памятные даты, армия и флот, новости крыма