https://crimea.ria.ru/20250508/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1146301083.html

Крымский мост: оперативная информация об очередях

Крымский мост: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Крымский мост: оперативная информация об очередях

В очереди на подъездах к пропускным пунктам перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи проезда ждут более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T11:20

2025-05-08T11:20

2025-05-08T11:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к пропускным пунктам перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи проезда ждут более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаУгрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику КиеваКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт