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Крымский мост: оперативная информация об очередях
Крымский мост: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях
В очереди на подъездах к пропускным пунктам перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи проезда ждут более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T11:20
2025-05-08T11:20
2025-05-08T11:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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тамань
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к пропускным пунктам перед Крымским мостом в очереди со стороны Керчи проезда ждут более 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаУгрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику КиеваКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: оперативная информация об очередях
На Крымском мосту проезда ждут более 100 автомашин со стороны Керчи