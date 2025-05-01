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Крымский мост установил рекорд по количеству машин

Крымский мост установил рекорд по количеству машин - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Крымский мост установил рекорд по количеству машин

На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T12:58

2025-05-01T12:58

2025-05-01T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. Об этом сообщили в Минтрансе России.К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. В Минтрансе объяснили, что возникшая на досмотре со стороны Тамани большая очередь образовалась из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра. В данный момент на въезд в Крым перед транспортным переходом работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса досматривают более 650 машин в час. "Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться", - уточнили в ведомстве.Сообщается также, что на автоподходах установлены дополнительные туалеты, ведется раздача питьевой воды. В Минтрансе напомнили, что на Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке. По состоянию на 13.00, в очереди со стороны Тамани стоят 2010 транспортных средств, ждать проезда приходится около четырех часов. На выезд из Крыма ждут очереди 505 машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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