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Крымский мост установил рекорд по количеству машин - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Крымский мост установил рекорд по количеству машин
Крымский мост установил рекорд по количеству машин - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Крымский мост установил рекорд по количеству машин
На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T12:58
2025-05-01T13:10
минтранс россии
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мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. Об этом сообщили в Минтрансе России.К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. В Минтрансе объяснили, что возникшая на досмотре со стороны Тамани большая очередь образовалась из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра. В данный момент на въезд в Крым перед транспортным переходом работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса досматривают более 650 машин в час. "Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться", - уточнили в ведомстве.Сообщается также, что на автоподходах установлены дополнительные туалеты, ведется раздача питьевой воды. В Минтрансе напомнили, что на Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке. По состоянию на 13.00, в очереди со стороны Тамани стоят 2010 транспортных средств, ждать проезда приходится около четырех часов. На выезд из Крыма ждут очереди 505 машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
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РИА Новости Крым
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4.7
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минтранс россии, крым, мост, очереди на крымском мосту, туризм в крыму, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост установил рекорд по количеству машин

Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма на майские - Минтранс

12:58 01.05.2025 (обновлено: 13:10 01.05.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"На майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове", - говорится в сообщении.
К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве.
В Минтрансе объяснили, что возникшая на досмотре со стороны Тамани большая очередь образовалась из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра.
В данный момент на въезд в Крым перед транспортным переходом работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса досматривают более 650 машин в час.
"Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться", - уточнили в ведомстве.
Сообщается также, что на автоподходах установлены дополнительные туалеты, ведется раздача питьевой воды.
В Минтрансе напомнили, что на Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
"В целях снижения времени досмотра рекомендуем не отягощать поездку чрезмерным количеством багажа и компактно упаковывать его, чтобы обеспечить быструю выгрузку для просмотре на ленте интероскопа. Попасть в Крым на автомобиле можно и по альтернативному маршруту через Мариуполь и Мелитополь", - рекомендовали в Минтрансе РФ.
По состоянию на 13.00, в очереди со стороны Тамани стоят 2010 транспортных средств, ждать проезда приходится около четырех часов. На выезд из Крыма ждут очереди 505 машин.
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