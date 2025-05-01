https://crimea.ria.ru/20250501/situatsiya-na-krymskom-mostu---bolee-3-tysyach-avto-zhdut-proezda-1146131764.html

Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда

Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда

Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T10:19

2025-05-01T10:19

2025-05-01T10:23

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

очереди на крымском мосту

керчь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по двум его сторонам находятся более трех тысяч автомобилей.В очереди со стороны Керчи стоят 450 машин – время ожидания составляет около двух часов.Часом ранее очередь со стороны материка состояла из 2132 транспортных средств, со стороны полуострова находились 130 машин.Машины на Крымскому мосту обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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