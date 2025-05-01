Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250501/situatsiya-na-krymskom-mostu---bolee-3-tysyach-avto-zhdut-proezda-1146131764.html
Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда
Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда
Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T10:19
2025-05-01T10:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_217bbe45f46c282135fe065c2bf18641.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по двум его сторонам находятся более трех тысяч автомобилей.В очереди со стороны Керчи стоят 450 машин – время ожидания составляет около двух часов.Часом ранее очередь со стороны материка состояла из 2132 транспортных средств, со стороны полуострова находились 130 машин.Машины на Крымскому мосту обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и МосквуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуВ Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
крымский мост
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2986bce4d77da9836053caaa78a655fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, крым, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда

Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда с обеих сторон

10:19 01.05.2025 (обновлено: 10:23 01.05.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по двум его сторонам находятся более трех тысяч автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находятся 2635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов", - сказано в сообщении по состоянию на 10 часов утра.
В очереди со стороны Керчи стоят 450 машин – время ожидания составляет около двух часов.
Часом ранее очередь со стороны материка состояла из 2132 транспортных средств, со стороны полуострова находились 130 машин.
Машины на Крымскому мосту обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус – до 15 минут.
В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не больше часа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мостуКерчьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40ВСУ ударили по рынку в Алешках - не менее 7 погибших и более 20 раненых
11:18Имя погибшего в СВО замкомандующего ЧФ присвоили "Юнармии" в Севастополе
10:50Рейд в Севастополе открыли
10:36В Севастополе остановили морской транспорт
10:19Ситуация на Крымском мосту - более 3 тысяч авто ждут проезда
10:07Трамп доломал киевский режим: Медведев о сделке по полезным ископаемым
09:38Власти Крыма поздравили жителей республики с Первомаем
09:19Крымский мост: более 2000 машин ждут проезда
09:09Магнитные бури: прогноз на май
08:46Трамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез
08:20Очередь на Крымском мосту - ждать проезда придется около 3 часов
07:59Киев согласился на 22 условия США для урегулирования конфликта - Келлог
07:441 мая - история праздника и традиции
07:29Беспилотники сбили над четырьмя регионами России
07:15Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с мая
06:48США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым
06:11Крымский мост: со стороны Тамани в очереди свыше полутысячи машин
00:01Какой будет погода в Крыму на Первомай
00:00Какой сегодня праздник: 1 мая
22:33Угрозы Зеленского Москве и заявления Путина: главное за день
Лента новостейМолния