Рейтинг@Mail.ru
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250506/ugrozy-krymskomu-mostu-na-9-maya--v-mid-otsenili-ritoriku-kieva-1146245389.html
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T16:01
2025-05-06T16:23
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крымский мост
украина
владимир зеленский
василий малюк
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
9 мая
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В интернете ранее появился ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста ко Дню Победы.Она также напомнила об угрозах Зеленского в отношении мировых лидеров, которые собираются посетить парад Победы в Москве 9 мая, и о запретах на празднование Дня Победы внутри самой Украины."Расчет делается на то, чтобы произвести нужное впечатление на европейски русофобов и вдохновить их на новые шаги в поддержку режима Зеленского, попытаться омрачить праздничную атмосферу в России", - констатировала официальный представитель МИД РФ* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской ГерманииВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мостуНа Украине раскрыли планы на Крымский мост
крымский мост
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_59:89:1221:960_1920x0_80_0_0_230cfe70f80d6c5ebd50919fadf74c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крымский мост, украина, владимир зеленский, василий малюк, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, 9 мая, новости
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева

Угрозы Крымскому мосту на 9 мая доказывают неонацистскую сущность Киева – МИД

16:01 06.05.2025 (обновлено: 16:23 06.05.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В интернете ранее появился ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста ко Дню Победы.
"Вообще международное сообщество понимает, кого взрастил этот самый Запад в центре Европы? Международные террористы с неонацистской прошивкой", - прокомментировала тему Захарова.
Она также напомнила об угрозах Зеленского в отношении мировых лидеров, которые собираются посетить парад Победы в Москве 9 мая, и о запретах на празднование Дня Победы внутри самой Украины.
"Расчет делается на то, чтобы произвести нужное впечатление на европейски русофобов и вдохновить их на новые шаги в поддержку режима Зеленского, попытаться омрачить праздничную атмосферу в России", - констатировала официальный представитель МИД РФ
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
На Украине раскрыли планы на Крымский мост
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКрымский мостУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя9 маяНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
16:15Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
16:01Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
15:49МИД России запускает новый проект ко Дню Победы
15:22В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
14:50Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину
14:44Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
14:31Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
14:26На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
14:17В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма
14:06В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога
13:54В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники
13:47Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы
13:42В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия
13:16Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
13:08Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ
12:51Шторм накроет Крым на три дня
12:43Симферополь преображается ко Дню Победы
12:29Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:16Семьи погибших в Махачкале полицейских получат по миллиону рублей
Лента новостейМолния