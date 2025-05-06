https://crimea.ria.ru/20250506/ugrozy-krymskomu-mostu-na-9-maya--v-mid-otsenili-ritoriku-kieva-1146245389.html

Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева

Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева

Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T16:01

2025-05-06T16:01

2025-05-06T16:23

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

крымский мост

украина

владимир зеленский

василий малюк

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

9 мая

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В интернете ранее появился ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста ко Дню Победы.Она также напомнила об угрозах Зеленского в отношении мировых лидеров, которые собираются посетить парад Победы в Москве 9 мая, и о запретах на празднование Дня Победы внутри самой Украины."Расчет делается на то, чтобы произвести нужное впечатление на европейски русофобов и вдохновить их на новые шаги в поддержку режима Зеленского, попытаться омрачить праздничную атмосферу в России", - констатировала официальный представитель МИД РФ* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской ГерманииВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мостуНа Украине раскрыли планы на Крымский мост

крымский мост

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крымский мост, украина, владимир зеленский, василий малюк, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, 9 мая, новости