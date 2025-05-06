https://crimea.ria.ru/20250506/ugrozy-krymskomu-mostu-na-9-maya--v-mid-otsenili-ritoriku-kieva-1146245389.html
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T16:01
2025-05-06T16:01
2025-05-06T16:23
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крымский мост
украина
владимир зеленский
василий малюк
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
9 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Угрозы нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и неонацистскую сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В интернете ранее появился ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста ко Дню Победы.Она также напомнила об угрозах Зеленского в отношении мировых лидеров, которые собираются посетить парад Победы в Москве 9 мая, и о запретах на празднование Дня Победы внутри самой Украины."Расчет делается на то, чтобы произвести нужное впечатление на европейски русофобов и вдохновить их на новые шаги в поддержку режима Зеленского, попытаться омрачить праздничную атмосферу в России", - констатировала официальный представитель МИД РФ* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской ГерманииВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мостуНа Украине раскрыли планы на Крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крымский мост, украина, владимир зеленский, василий малюк, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, 9 мая, новости
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
Угрозы Крымскому мосту на 9 мая доказывают неонацистскую сущность Киева – МИД
16:01 06.05.2025 (обновлено: 16:23 06.05.2025)