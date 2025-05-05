https://crimea.ria.ru/20250505/v-krymu-vozobnovlyaetsya-raskopki-baziliki-gotskogo-khrama-na-mangupe-1146182038.html
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе
В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T08:24
2025-05-05T08:24
2025-05-05T08:24
радио "спутник в крыму"
археология в крыму
валерий науменко
мангуп
раскопки
новости крыма
крым
кфу (крымский федеральный университет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119361664_381:194:1359:744_1920x0_80_0_0_434cec9b41878e2b835336cc8881a45a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Большая епископская базилика включает в себя не только главный храм, но и огромное количество всевозможных сооружений вокруг, жилой квартал, улицы, сказал Науменко, уточнив, что исследования памятника ведутся с перерывами с конца XIX века. Но последний полевой сезон там был в 2005 году, когда там работали уральские археологи."Материалы исследований последних 30-40 лет оказались не опубликованными, нам придется доследовать те участки, которые были затронуты нашими предшественниками, настроиться на многолетнюю работу на этом огромном комплексе площадью порядка десяти тысяч квадратных метров", - уточнил он.Также археологи продолжат работать в центральной и северной части городища Эски-Кермен, где открыт новый храм, новая базилика, центральная площадь, некрополь 14 века, добавил собеседник.Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВпервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеВ мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
мангуп
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119361664_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_85e369ec33fdcfe31eeb0e7da9962fbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология в крыму, валерий науменко, мангуп, раскопки, новости крыма, крым, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе
В Крыму возобновляются раскопки базилики кафедрального храма готской метрополии на Мангупе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
"Мы ждем новых результатов, открытий. Для мангупской экспедиции этот сезон станет 58-м. И он будет важным, где-то даже переломным, потому что мы возобновляем раскопки большой мангупской базилики кафедрального храма готской метрополии в эпоху средневековья - это серьезнейший памятник", - рассказал он.
Большая епископская базилика включает в себя не только главный храм, но и огромное количество всевозможных сооружений вокруг, жилой квартал, улицы, сказал Науменко, уточнив, что исследования памятника ведутся с перерывами с конца XIX века. Но последний полевой сезон там был в 2005 году, когда там работали уральские археологи.
"Материалы исследований последних 30-40 лет оказались не опубликованными, нам придется доследовать те участки, которые были затронуты нашими предшественниками, настроиться на многолетнюю работу на этом огромном комплексе площадью порядка десяти тысяч квадратных метров", - уточнил он.
Также археологи продолжат работать в центральной и северной части городища Эски-Кермен, где открыт новый храм, новая базилика, центральная площадь, некрополь 14 века, добавил собеседник.
Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала
, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: