https://crimea.ria.ru/20250505/v-krymu-vozobnovlyaetsya-raskopki-baziliki-gotskogo-khrama-na-mangupe-1146182038.html

В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе

В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе

В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T08:24

2025-05-05T08:24

2025-05-05T08:24

радио "спутник в крыму"

археология в крыму

валерий науменко

мангуп

раскопки

новости крыма

крым

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Большая епископская базилика включает в себя не только главный храм, но и огромное количество всевозможных сооружений вокруг, жилой квартал, улицы, сказал Науменко, уточнив, что исследования памятника ведутся с перерывами с конца XIX века. Но последний полевой сезон там был в 2005 году, когда там работали уральские археологи."Материалы исследований последних 30-40 лет оказались не опубликованными, нам придется доследовать те участки, которые были затронуты нашими предшественниками, настроиться на многолетнюю работу на этом огромном комплексе площадью порядка десяти тысяч квадратных метров", - уточнил он.Также археологи продолжат работать в центральной и северной части городища Эски-Кермен, где открыт новый храм, новая базилика, центральная площадь, некрополь 14 века, добавил собеседник.Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВпервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеВ мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, валерий науменко, мангуп, раскопки, новости крыма, крым, кфу (крымский федеральный университет)