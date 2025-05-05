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В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе
В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T08:24
2025-05-05T08:24
радио "спутник в крыму"
археология в крыму
валерий науменко
мангуп
раскопки
новости крыма
крым
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Большая епископская базилика включает в себя не только главный храм, но и огромное количество всевозможных сооружений вокруг, жилой квартал, улицы, сказал Науменко, уточнив, что исследования памятника ведутся с перерывами с конца XIX века. Но последний полевой сезон там был в 2005 году, когда там работали уральские археологи."Материалы исследований последних 30-40 лет оказались не опубликованными, нам придется доследовать те участки, которые были затронуты нашими предшественниками, настроиться на многолетнюю работу на этом огромном комплексе площадью порядка десяти тысяч квадратных метров", - уточнил он.Также археологи продолжат работать в центральной и северной части городища Эски-Кермен, где открыт новый храм, новая базилика, центральная площадь, некрополь 14 века, добавил собеседник.Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВпервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеВ мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
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археология в крыму, валерий науменко, мангуп, раскопки, новости крыма, крым, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на Мангупе

В Крыму возобновляются раскопки базилики кафедрального храма готской метрополии на Мангупе

08:24 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа плато горы Мангуп располагается древний средневековый город
На плато горы Мангуп располагается древний средневековый город - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму возобновляются раскопки большой базилики кафедрального храма на Мангупе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.

"Мы ждем новых результатов, открытий. Для мангупской экспедиции этот сезон станет 58-м. И он будет важным, где-то даже переломным, потому что мы возобновляем раскопки большой мангупской базилики кафедрального храма готской метрополии в эпоху средневековья - это серьезнейший памятник", - рассказал он.

Большая епископская базилика включает в себя не только главный храм, но и огромное количество всевозможных сооружений вокруг, жилой квартал, улицы, сказал Науменко, уточнив, что исследования памятника ведутся с перерывами с конца XIX века. Но последний полевой сезон там был в 2005 году, когда там работали уральские археологи.
"Материалы исследований последних 30-40 лет оказались не опубликованными, нам придется доследовать те участки, которые были затронуты нашими предшественниками, настроиться на многолетнюю работу на этом огромном комплексе площадью порядка десяти тысяч квадратных метров", - уточнил он.
Также археологи продолжат работать в центральной и северной части городища Эски-Кермен, где открыт новый храм, новая базилика, центральная площадь, некрополь 14 века, добавил собеседник.
Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.
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Радио "Спутник в Крыму"Археология в КрымуВалерий НауменкоМангупРаскопкиНовости КрымаКрымКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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