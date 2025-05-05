https://crimea.ria.ru/20250505/blokposty-ustanovili-v-tsentre-simferopolya--1146196136.html

Блокпосты установили в центре Симферополя

Блокпосты установили в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Блокпосты установили в центре Симферополя

В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T09:43

2025-05-05T09:43

2025-05-05T09:45

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"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава Крыма напомнил, что цель таких учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника. На оборудованных блокпостах в городе силовики будут проводить досмотр и транспорта.Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, учения, "барс - крым"