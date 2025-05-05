Блокпосты установили в центре Симферополя
В центре Симферополя установили блокпосты в рамках антитеррористических учений
09:43 05.05.2025 (обновлено: 09:45 05.05.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" и Минобороны в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"5 мая с 11:00 до 14:00 в Симферополе будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ, других силовых и правоохранительных структур", – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Глава Крыма напомнил, что цель таких учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника. На оборудованных блокпостах в городе силовики будут проводить досмотр и транспорта.
"Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации", – подчеркнул Аксенов.
Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
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