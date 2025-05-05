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Блокпосты установили в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Блокпосты установили в центре Симферополя
Блокпосты установили в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Блокпосты установили в центре Симферополя
В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T09:43
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крым
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава Крыма напомнил, что цель таких учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника. На оборудованных блокпостах в городе силовики будут проводить досмотр и транспорта.Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, учения, "барс - крым"
Блокпосты установили в центре Симферополя

В центре Симферополя установили блокпосты в рамках антитеррористических учений

09:43 05.05.2025 (обновлено: 09:45 05.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" и Минобороны в Крыму
Учения Барс-Крым и Минобороны в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе установлены блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия - все это часть масштабных учений подразделений теробороны "Барс-Крым" и силовиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"5 мая с 11:00 до 14:00 в Симферополе будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ, других силовых и правоохранительных структур", – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Глава Крыма напомнил, что цель таких учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника. На оборудованных блокпостах в городе силовики будут проводить досмотр и транспорта.
"Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации", – подчеркнул Аксенов.
Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения"Барс - Крым"
 
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