https://crimea.ria.ru/20250505/v-simferopole-boytsy-bars-krym-budut-protivostoyat-diversantam-1146194809.html

В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам

В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам

В Симферополе 5 мая состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T08:44

2025-05-05T08:44

2025-05-05T08:47

"барс - крым"

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе 5 мая состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом предупредили в администрации города.Власти города просят отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", симферополь, новости крыма, срочные новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя