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В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам
В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам
В Симферополе 5 мая состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 05.05.2025
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2025-05-05T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе 5 мая состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом предупредили в администрации города.Власти города просят отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
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В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам

В Симферополе пройдут учения теробороны "Барс-Крым"

08:44 05.05.2025 (обновлено: 08:47 05.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе 5 мая состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом предупредили в администрации города.
"5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Цель учений заключается в противодействии проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - говорится в сообщении.
Власти города просят отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
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