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В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит
В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит
Блокпосты с досмотрами и отключение мобильной связи - в Красноперкопском и Раздольненском районах Крыма проходят учения теробороны "Барс-Крым". Добровольцы... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T10:23
2025-02-12T10:23
2025-02-12T10:37
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами и отключение мобильной связи - в Красноперкопском и Раздольненском районах Крыма проходят учения теробороны "Барс-Крым". Добровольцы вместе с подразделениями Минобороны и Росгвардии отрабатывают задачи по противодействию диверсантам, передает корреспондент РИА Новости Крым.Перед бойцами стоит задача полностью перекрыть район и развернуть посты на дорогах. На них проводится досмотр транспорта. Остановка машины, короткий диалог, проверка документов - и автомобилисты следуют далее. Для контроля территории и обеспечения безопасности жителей посты с силовиками стоят на всех дорогах - как основных, там и второстепенных. Как поясняют бойцы - важно отрезать все возможные пути захода потенциальных противников.Большинство участвующих в учениях добровольцев - гражданские. Перед ними особые задачи - не только отработать действия на случай угрозы, но и научиться взаимодействовать с военными и силовиками в чрезвычайных условиях. Среди участников - и женщины в форме. Они выполняют свою работу наравне с мужчинами. Самое главное, говорят, что семья понимает и поддерживает выбор. Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.Накануне глава республики Сергей Аксенов предупредил о проведении учений в двух районах полуострова и анонсировал отключение мобильной связи на час. При этом все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в ФеодосииЛюди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения "Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым", министерство обороны рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), раздольненский район крыма, красноперекопский район
В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит
В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры в рамках военных учений
10:23 12.02.2025 (обновлено: 10:37 12.02.2025)
CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами и отключение мобильной связи - в Красноперкопском и Раздольненском районах Крыма проходят учения теробороны "Барс-Крым". Добровольцы вместе с подразделениями Минобороны и Росгвардии отрабатывают задачи по противодействию диверсантам, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Перед бойцами стоит задача полностью перекрыть район и развернуть посты на дорогах. На них проводится досмотр транспорта. Остановка машины, короткий диалог, проверка документов - и автомобилисты следуют далее.
"Задача - контроль прохода транспорта и выборочный досмотр. Отрабатываем работу на постах и охрану периметра и подстраховку досмотровых групп", - рассказал командир отряда "Барс-Крым" с позывным "Батька".
Для контроля территории и обеспечения безопасности жителей посты с силовиками стоят на всех дорогах - как основных, там и второстепенных. Как поясняют бойцы - важно отрезать все возможные пути захода потенциальных противников.
"Перекрываем все возможные варианты въездов и выездов из района. То есть все перекрестки, развязки и дороги", - уточнил командир роты "Барс-Крым" с позывным "Плазма".
Большинство участвующих в учениях добровольцев - гражданские. Перед ними особые задачи - не только отработать действия на случай угрозы, но и научиться взаимодействовать с военными и силовиками в чрезвычайных условиях.
Среди участников - и женщины в форме. Они выполняют свою работу наравне с мужчинами. Самое главное, говорят, что семья понимает и поддерживает выбор.
"Это очень достойно. Я пошла в добровольцы по зову сердца и души. Я не единственная женщина в нашем батальоне", - рассказала доброволец с позывным "Кэт".
Учения теробороны и силовиков
проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.
Накануне глава республики Сергей Аксенов предупредил
о проведении учений в двух районах полуострова и анонсировал отключение мобильной связи на час. При этом все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.
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