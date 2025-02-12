https://crimea.ria.ru/20250212/v-dvukh-rayonakh-kryma-perekryty-dorogi-i-idut-dosmotry--chto-proiskhodit-1144114117.html

В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит

В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит

Блокпосты с досмотрами и отключение мобильной связи - в Красноперкопском и Раздольненском районах Крыма проходят учения теробороны "Барс-Крым". Добровольцы... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T10:23

2025-02-12T10:23

2025-02-12T10:37

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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами и отключение мобильной связи - в Красноперкопском и Раздольненском районах Крыма проходят учения теробороны "Барс-Крым". Добровольцы вместе с подразделениями Минобороны и Росгвардии отрабатывают задачи по противодействию диверсантам, передает корреспондент РИА Новости Крым.Перед бойцами стоит задача полностью перекрыть район и развернуть посты на дорогах. На них проводится досмотр транспорта. Остановка машины, короткий диалог, проверка документов - и автомобилисты следуют далее. Для контроля территории и обеспечения безопасности жителей посты с силовиками стоят на всех дорогах - как основных, там и второстепенных. Как поясняют бойцы - важно отрезать все возможные пути захода потенциальных противников.Большинство участвующих в учениях добровольцев - гражданские. Перед ними особые задачи - не только отработать действия на случай угрозы, но и научиться взаимодействовать с военными и силовиками в чрезвычайных условиях. Среди участников - и женщины в форме. Они выполняют свою работу наравне с мужчинами. Самое главное, говорят, что семья понимает и поддерживает выбор. Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.Накануне глава республики Сергей Аксенов предупредил о проведении учений в двух районах полуострова и анонсировал отключение мобильной связи на час. При этом все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в ФеодосииЛюди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения "Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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