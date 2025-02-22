Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарайском и Сакском районах - новые учения Барс-Крым
08:01 22.02.2025 (обновлено: 08:10 22.02.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00", - написал он в своем ТГ-канале.
В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи. Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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