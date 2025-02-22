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Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T08:01
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"барс - крым"
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи. Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связьКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
https://crimea.ria.ru/20250220/svo-stala-dlya-serbov-svyaschennoy-voynoy--boets-dobrovolets-1144340995.html
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"барс - крым", сергей аксенов, крым, новости крыма, сакский район, бахчисарайский район, учения
Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит

Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарайском и Сакском районах - новые учения Барс-Крым

08:01 22.02.2025 (обновлено: 08:10 22.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00", - написал он в своем ТГ-канале.
В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи. Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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