https://crimea.ria.ru/20250222/lyudi-s-oruzhiem-i-blokposty-v-bakhchisarae-i-sakskom-rayone-chto-proiskhodit-1144386497.html

Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит

Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит

22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T08:01

2025-02-22T08:01

2025-02-22T08:10

"барс - крым"

сергей аксенов

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи. Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связьКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20250220/svo-stala-dlya-serbov-svyaschennoy-voynoy--boets-dobrovolets-1144340995.html

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сакский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", сергей аксенов, крым, новости крыма, сакский район, бахчисарайский район, учения