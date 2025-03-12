Переговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду"
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии не похожи на стремление к миру - мнение
17:30 12.03.2025 (обновлено: 17:37 12.03.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Договоренности между США и Украиной по итогам переговоров в Саудовской Аравии не выглядят реальной попыткой достичь мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
"Договоренности вызывают недоумение. Договаривались о мире. А в итоге договорились восстановить военные поставки, которые, наверное, и не прерывались. В любом случае, подобного рода решения контрпродуктивны", - считает политолог.
По его мнению, задачи США остаются неизменными: затянуть паузу, попытаться ввести РФ в заблуждение, в течение 30 дней предлагаемого режима тишины принять целый ряд решений по укреплению киевского режима. При этом в традиционной стилистике США уже сейчас представители американской стороны пытаются разговаривать с Москвой на языке ультиматумов, в частности, угрожая санкциями.
"Не понятно, что на самом деле в данном случае предлагается. Прекратить? А кто контролирует? А каким образом можно доверять этим словам? Ведь были и минские, и стамбульские договоренности", - напоминает эксперт.
В любом случае, по его мнению, дальнейшее понимание по развитию ситуации будет зависеть от того, что конкретно американцы будут теперь предлагать российской стороне.
"Но каким-то прорывом и действительным движением вопросов войны и мира, как мне видится, эти переговоры не послужили. Полагаю, погоду вообще должен делать не Вашингтон, чего очень хочет Трамп, а главный игрок - Москва", - считает Горбачев.
Накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.
После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.
В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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