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Переговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду"

Переговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду" - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Переговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду"

Договоренности между США и Украиной по итогам переговоров в Саудовской Аравии не выглядят реальной попыткой достичь мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T17:30

2025-03-12T17:30

2025-03-12T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Договоренности между США и Украиной по итогам переговоров в Саудовской Аравии не выглядят реальной попыткой достичь мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По его мнению, задачи США остаются неизменными: затянуть паузу, попытаться ввести РФ в заблуждение, в течение 30 дней предлагаемого режима тишины принять целый ряд решений по укреплению киевского режима. При этом в традиционной стилистике США уже сейчас представители американской стороны пытаются разговаривать с Москвой на языке ультиматумов, в частности, угрожая санкциями.В любом случае, по его мнению, дальнейшее понимание по развитию ситуации будет зависеть от того, что конкретно американцы будут теперь предлагать российской стороне.Накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против РоссииВашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, сергей горбачев, крым, мнения, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, саудовская аравия, переговоры