https://crimea.ria.ru/20250224/v-evrosoyuze-ne-soglasovali-novyy-paket-pomoschi-kievu-na-2025-god-1144436887.html

В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год

В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год

Главы МИД Евросоюза не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Киеву на 2025 год и продолжают обсуждение. Об этом заявила в понедельник глава... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T16:19

2025-02-24T16:19

2025-02-24T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Главы МИД Евросоюза не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Киеву на 2025 год и продолжают обсуждение. Об этом заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас.Уточняется, что речь идет об инициативе самой Каллас, которая касается обеспечения Украины военной помощью от Евросоюза на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, расширение программы подготовки украинских военных в Европе на сумму 6-10 миллиардов евро.Каллас ранее неоднократно делала заявления о необходимости любыми путями гарантировать дальнейшее вооружение киевского режима для продолжения конфликта, в частности, призывала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, сообщалось ранее. В 2024 году объем военной помощи Киеву со стороны стран НАТО составил более 50 миллиардов евро. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников за все время конфликта превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИВашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), политика, западная помощь украине, европа, поставки западного оружия украине, украина