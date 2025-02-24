Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/v-evrosoyuze-ne-soglasovali-novyy-paket-pomoschi-kievu-na-2025-god-1144436887.html
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год
Главы МИД Евросоюза не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Киеву на 2025 год и продолжают обсуждение. Об этом заявила в понедельник глава... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T16:19
2025-02-24T16:24
новости
европейский союз (ес)
политика
западная помощь украине
европа
поставки западного оружия украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Главы МИД Евросоюза не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Киеву на 2025 год и продолжают обсуждение. Об этом заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас.Уточняется, что речь идет об инициативе самой Каллас, которая касается обеспечения Украины военной помощью от Евросоюза на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, расширение программы подготовки украинских военных в Европе на сумму 6-10 миллиардов евро.Каллас ранее неоднократно делала заявления о необходимости любыми путями гарантировать дальнейшее вооружение киевского режима для продолжения конфликта, в частности, призывала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, сообщалось ранее. В 2024 году объем военной помощи Киеву со стороны стран НАТО составил более 50 миллиардов евро. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников за все время конфликта превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИВашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, европейский союз (ес), политика, западная помощь украине, европа, поставки западного оружия украине, украина
В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год

Новый пакет европейской помощи Киеву на 2025 год не согласовали

16:19 24.02.2025 (обновлено: 16:24 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Главы МИД Евросоюза не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Киеву на 2025 год и продолжают обсуждение. Об этом заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта", – цитирует Каллас РИА Новости.
Уточняется, что речь идет об инициативе самой Каллас, которая касается обеспечения Украины военной помощью от Евросоюза на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, расширение программы подготовки украинских военных в Европе на сумму 6-10 миллиардов евро.
Каллас ранее неоднократно делала заявления о необходимости любыми путями гарантировать дальнейшее вооружение киевского режима для продолжения конфликта, в частности, призывала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить военную помощь Киеву.
Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, сообщалось ранее. В 2024 году объем военной помощи Киеву со стороны стран НАТО составил более 50 миллиардов евро. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников за все время конфликта превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ
Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
 
НовостиЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаЗападная помощь УкраинеЕвропаПоставки западного оружия УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:52В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
17:31Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
17:16Высокая оценка работы: сенатор от Крыма о санкциях Евросоюза против себя
17:10В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина
17:02Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма
16:43Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ
16:19В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
15:28Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС
15:16Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
15:09Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
14:58Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
14:47В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
14:41Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
14:34Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
14:19Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
Лента новостейМолния