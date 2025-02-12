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Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов. Вместо запланированных 40 миллиардов было потрачено 50, заявил на... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T17:30

2025-02-12T17:30

2025-02-12T17:30

нато

марк рютте

новости

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов. Вместо запланированных 40 миллиардов было потрачено 50, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте.Генсек НАТО также подчеркнул, что он согласен с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что надо "сбалансировать" помощь Украине между странами-членами альянса.В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Марк Рютте заявил, что провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеЗахарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский языкРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, марк рютте, новости, украина, поставки западного оружия украине