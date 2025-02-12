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Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов. Вместо запланированных 40 миллиардов было потрачено 50, заявил на... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T17:30
2025-02-12T17:30
нато
марк рютте
новости
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов. Вместо запланированных 40 миллиардов было потрачено 50, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте.Генсек НАТО также подчеркнул, что он согласен с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что надо "сбалансировать" помощь Украине между странами-членами альянса.В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Марк Рютте заявил, что провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеЗахарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский языкРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
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нато, марк рютте, новости, украина, поставки западного оружия украине
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте

Странны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов

17:30 12.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов. Вместо запланированных 40 миллиардов было потрачено 50, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте.

"На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду", – цитирует Рютте РИА Новости.

Генсек НАТО также подчеркнул, что он согласен с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что надо "сбалансировать" помощь Украине между странами-членами альянса.
В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Марк Рютте заявил, что провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".
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