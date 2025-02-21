https://crimea.ria.ru/20250221/ledyanoy-shtorm-obrushitsya-na-kuban-kogda-zhdat-nenastya-1144363664.html

Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья

Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за усиления ветра и сильных морозов. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T11:22

2025-02-21T11:22

2025-02-21T11:22

погода

кубань

краснодарский край

штормовое предупреждение

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144215657_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_62c77d9b3666baa50eaebe3eb8571942.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за усиления ветра и сильных морозов. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.Кроме того, в чрезвычайном ведомстве предупредили о слабом парении моря в указанный период и медленном обледенении судов.В МЧС предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не ходить рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, баннерами, не отправляться в горы и леса, отказаться от выходов в море или водоемы, а лучше и вовсе не выходить из дома без острой необходимости.В конце прошлой недели в Крыму также резко испортилась погода – усилился ветер, похолодало. Как рассказали в республиканском гидрометцентре, 21 февраля в пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияСнежная буря накроет Крым на три дняНекоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)