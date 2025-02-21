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Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья
Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за усиления ветра и сильных морозов. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T11:22
2025-02-21T11:22
2025-02-21T11:22
погода
кубань
краснодарский край
штормовое предупреждение
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за усиления ветра и сильных морозов. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.Кроме того, в чрезвычайном ведомстве предупредили о слабом парении моря в указанный период и медленном обледенении судов.В МЧС предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не ходить рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, баннерами, не отправляться в горы и леса, отказаться от выходов в море или водоемы, а лучше и вовсе не выходить из дома без острой необходимости.В конце прошлой недели в Крыму также резко испортилась погода – усилился ветер, похолодало. Как рассказали в республиканском гидрометцентре, 21 февраля в пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияСнежная буря накроет Крым на три дняНекоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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погода, кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья
На Кубань надвигается ледяной шторм – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за усиления ветра и сильных морозов. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.
"Вечером и до конца суток 21 февраля, 22 февраля, а также ночью и утром 23 февраля местами на участке Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный, северный ветер с порывами до 30-34 м/с в сочетании с минимальной температурой воздуха -5...-9", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в чрезвычайном ведомстве предупредили о слабом парении моря в указанный период и медленном обледенении судов.
В МЧС предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не ходить рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, баннерами, не отправляться в горы и леса, отказаться от выходов в море или водоемы, а лучше и вовсе не выходить из дома без острой необходимости.
В конце прошлой недели в Крыму также резко испортилась погода
– усилился ветер, похолодало. Как рассказали
в республиканском гидрометцентре, 21 февраля в пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица.
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