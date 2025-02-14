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На Крым в выходные обрушится снежный шторм

На Крым в выходные обрушится снежный шторм - РИА Новости Крым, 14.02.2025

На Крым в выходные обрушится снежный шторм

В субботу в Крыму резко испортится погода – усилится ветер, похолодает и дождь превратится в сильные снегопады. Об этом предупредили в республиканском Главке... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:25

2025-02-14T13:25

2025-02-14T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму резко испортится погода – усилится ветер, похолодает и дождь превратится в сильные снегопады. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения.Также существует угроза жизни и здоровью жителей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев и обрывов линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, а также отказаться от выходов в море или водоемы, не гулять по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не парковать машины под деревьями или проводами, а также ограничить выезд. Пешеходам стоит выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться с осторожностью. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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