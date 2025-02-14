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На Крым в выходные обрушится снежный шторм
На Крым в выходные обрушится снежный шторм - РИА Новости Крым, 14.02.2025
На Крым в выходные обрушится снежный шторм
В субботу в Крыму резко испортится погода – усилится ветер, похолодает и дождь превратится в сильные снегопады. Об этом предупредили в республиканском Главке... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:25
2025-02-14T13:25
2025-02-14T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму резко испортится погода – усилится ветер, похолодает и дождь превратится в сильные снегопады. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения.Также существует угроза жизни и здоровью жителей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев и обрывов линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, а также отказаться от выходов в море или водоемы, не гулять по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не парковать машины под деревьями или проводами, а также ограничить выезд. Пешеходам стоит выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться с осторожностью. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, стихия
На Крым в выходные обрушится снежный шторм
На Крым надвигаются снегопады и сильный ветер
13:25 14.02.2025 (обновлено: 13:30 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму резко испортится погода – усилится ветер, похолодает и дождь превратится в сильные снегопады. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"Днем и до конца суток 15 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения.
Также существует угроза жизни и здоровью жителей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев и обрывов линий электропередачи.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, а также отказаться от выходов в море или водоемы, не гулять по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не парковать машины под деревьями или проводами, а также ограничить выезд. Пешеходам стоит выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться с осторожностью.
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